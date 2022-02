Las Eliminatorias Qatar 2022 están entrando a su recta final y varias selecciones se encuentran luchando por un puesto de clasificación al Mundial. Chile, por ejemplo, deberá hacer hasta lo imposible para posicionarse entre los primeros lugares aunque no dependa sí mismo, ya que también se deben producir otros resultados. En esa línea, Gonzalo Jara salió a defender a sus excompañeros de las críticas que vienen recibiendo por parte de un sector de la afición.

“Se le exige mucho a una selección cuando a Argentina se le ha ganado solo una vez en Clasificatorias. Nosotros mismos, cuando ganamos las copas, fueron empates y definimos a penales, es complicado”, comenzó diciendo el defensor de 36 años en una entrevista con ‘El Mercurio’.

“Creo mucho en esta selección, porque no ha sido fácil para ellos, con un proceso con muchos cambios. Pero si no clasificamos, no sería una catástrofe. Nuestra historia futbolística muestra que hemos estado más veces fuera de los Mundiales que adentro, la gente se olvida de eso”, añadió.

“Tuvimos una generación que fue brillante, pero también nos quedamos fuera de Rusia con la selección que había ganado dos títulos. Entonces, no hay que criticar tan duro a los jugadores que están ahora”, sentenció Gonzalo Jara.

Fixture de Chile en las Eliminatorias Qatar 2022

‘La Roja’ cerrará las Clasificatorias enfrentando a Brasil de visita por la fecha 17, y recibirá a Uruguay en la fecha 18. Actualmente los mapochos se ubican en la sexta casilla con 19 puntos producto de 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

