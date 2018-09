Selección chilena: Marcelo Díaz y la polémica revelación que causó revuelo en el fútbol sureño

La selección chilena no logró clasificarse para el Mundial Rusia 2018 y fue blanco de críticas, burlas e insultos. Se habló mucho del 'fin de la generación dorada' e incluso Claudio Bravo -capitán- y su entorno indicaron que existieron indisciplinas durante el proceso rumbo a la cita mundialista. Marcelo Díaz, volante chileno, reveló que salía de fiesta cada vez que llegaba a Chile para jugar con la 'Roja'.

El volante de Racing Club, Marcelo Díaz, sostuvo una entrevista con el diario "Olé" de Argentina, donde contó las malas conductas que tuvo cada vez que llegaba a su país para jugar una fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

"Estaba actuando mal, me perjudicaba a mí mismo. Lo puedo contar con propiedad. No lo digo con orgullo, pero me hace bien decirlo porque ya es un tema pasado y me hace ser quien hoy soy realmente", puntualizó.

Tras ello, Marcelo Díaz admitió: "Si jugaba un sábado, esa misma noche me iba de fiesta. Si iba a la selección chilena, también salía de fiesta. Son cosas que al final te van perjudicando. Al tema no le daba la importancia necesaria".

ESTADÍSTICAS DE MARCELO DÍAZ EN LA SUPERLIGA ARGENTINA