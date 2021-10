Chile enfrentará a Venezuela este jueves 14 de octubre por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Santiago de Apoquindo. La Roja de Martín Lasarte buscará su segundo triunfo consecutivo ante la Vinotinto y el técnico habló sobre el desempeño de Alexis Sánchez y las críticas que ha recibido.

El ‘Niño Maravilla’ regresó a la convocatoria de Chile tras superar una lesión, pero no ha mostrado su mejor versión. Sin embargo, Martín Lasarte aseguró que está conforme con su rendimiento y “lo he visto de menos a más”, aseguró en la previa del encuentro ante Venezuela. Sánchez fue titular ante Perú y Paraguay, pero aún no puede reencontrarse con el gol.

“Creo que uno sería injusto si hiciera una valoración total tomando en cuenta que Alexis viene de lesiones, de un periodo de recuperación. No sé si lo comparten, pero lo he visto de menos a más. En el segundo tiempo estuvo muy bien, muy bien. Es factor la generación de juego”, cuenta Lasarte.

Ganar o ganar

Chile consiguió un importante triunfo 2-0 ante Paraguay el último fin de semana y más allá de los tres puntos que lo colocan con chances en las Eliminatorias Qatar 2022, el envión anímico le da un plus a La Roja. Martín Lasarte destacó el compromiso de su plantel durante este fecha triple y destacó el trabajo realizado en el Complejo Juan Pinto Durán.

“Hemos tratado de utilizar mecanismos de larga data, como el conocimiento que tiene con Isla en algunos momentos. Es cierto que lo hemos utilizado detrás de los delanteros para ser generador, pero creo que lo mejor de él está por venir. Quizás le costó en los primeros minutos, pero a medida que le agarró el ritmo, al campo y a los paraguayos, lo vi muy bien. Estoy contento con el crecimiento que está teniendo”, finaliza.

Conforme a los criterios de Saber más