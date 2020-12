Reinaldo Rueda tuvo un tibio inicio en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con la Selección de Chile. El equipo se ubica en la sexta posición de la clasificación, existía un mal sabor de boca, pero todo hacía indicar que el DT se mantendría en el cargo. Todo cambió en las últimas semanas y en algunas horas se podría hacer oficial su salida.

El medio La Tercera, del país sureño, reveló este jueves que el colombiano tendría todo listo para dar un paso al costa. Para que pueda ser de manera oficial, tendrá que pagar medio millón de dólares por dejar el combianado chileno.

Esta mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile, Pablo Milad, aseguró que la partida del DT está cerca de confirmarse.

“Es muy difícil que Reinaldo Rueda siga”, explicó Milad en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Hace una semana, el propio Milad ya había dado luces de la situación de Rueda. “Él nunca me dio a conocer la intención de irse de Chile, eso quiero dejarlo claro; nunca me dio a conocer la intención, sino que me manifestó algunas situaciones con su mujer, con respecto a su salud, y más que nada eso, nunca me manifestó querer irse a Colombia” dijo el pasado 24 de diciembre.

Todos los caminos de Reinaldo Rueda parecerían conducirlo a la Selección Colombiana, equipo que quedó sin entrenador tras la partida de Carlos Queiroz a inicios de mes.

La novela ‘Rueda-Chile’ terminaría en los próximos días. El DT dará un paso al costado.