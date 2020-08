El último viernes se develó la nueva indumentaria que utilizarán las selecciones nacionales de Chile durante los próximos meses. Contrariamente a lo que esperaba la marca que viste a ‘La Roja’, han recibido grandes críticas de los medios de comunicación y de jugadores emblemáticos que en alguna ocasión vistieron la camiseta del cuadro sureño.

Roberto Gálvez, periodista del diario ‘La Tercera', desarrolló una nota periodística indicando que “La Roja pasa a ser rojiblanca”. En su titular, explica que es un “capricho de la mercadotecnia”.

Así informó el diario 'La Tercera' de Chile

“La curiosidad es que la nueva camiseta de titular, desde siempre con el rojo como predominante, ahora no lo es del todo: el blanco aparece para teñir las mangas. La Roja pasa a ser rojiblanca”, afirmó Gálvez.

🇨🇱 Nada detiene a un equipo. 💪 Unidos somos más fuertes. ✨ Nueva Camiseta #LaRoja 2020.@nikefootball ☑️ pic.twitter.com/nCmUk94Gzy — Selección Chilena en 🏡 (@LaRoja) August 21, 2020

Asimismo, el propio diario, en una nota que se titula “¡Vaya a quitarles el celeste a los uruguayos!”: el ataque a la indumentaria roja enciende a los históricos, recogieron el testimonio de Sergio Navarro, capitán de la selección chilena que logró el tercer puesto en la Copa del Mundo de 1962.

“No veo la razón para cambiar. Los colores estaban bien distribuidos. Son tan tontos, y no es que me crea superdotado. Uno se identifica con el color de la camiseta. Es como que a la U (de Chile) le metieran otro color por el azul. El país está identificado por el rojo. Las críticas deberían ser más duras. No lo entiendo. Este es el país de los tontos. No sé qué pasa en Chile. Nunca vamos a tener identidad como los argentinos, los brasileños. ¡Vaya a quitarles el celeste a los uruguayos! Hay que defender la Roja como sea”, afirmó el ex jugador de ‘La Roja'.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

PSG vs. Bayern: los mejores llegaron a la final de la Champions League