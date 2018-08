Hay máxima expectativa en la selección de Colombia. El próximo 31 de agosto se vence el contrato de José Pékerman como entrenador, y, mientras tanto, crecen las especulaciones sobre su futuro. Hay mucha incertidumbre por su continuidad, y este miércoles surgieron nuevas versiones de prensa que indican que el argentino no seguiría. Sin embargo, por ahora no hay nada oficial.

Las versiones se generaron cuando se filtró que Pékerman y su cuerpo técnico recibieron una carta de la Federación en la que le anunciaban que su contrata se terminaba. El Tiempo pudo confirmar que efectivamente, tal como indican algunas informaciones de prensa, Pékerman ya recibió la carta de la Federación, a finales de mes pasado, pero como un trámite legal en el que se le anuncia al empleado la terminación de su contrato, cumpliendo con las normas laborales colombianas, lo que no quiere decir que sea una decisión o un anuncio de no renovación. Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, le dijo este miércoles a El Tiempo que de momento todo sigue igual que hace un mes, y que no hay nada oficial.

José Pékerman. (Foto: EFE)

González agregó que con seguridad no saldrá nada distinto hasta después del martes 28 de agosto, fecha en la que se instalará oficialmente el Comité Ejecutivo que inicia su periodo con sus tres nuevos miembros, César Pastrana, Jaime Pineda y Jorge Enrique Vélez, quienes se unirán a González, el presidente Ramón Jesurún y los vocales Claudio Cogollo y Elkin Arce.

Además, este diario supo que las partes no se han reunido, como se esperaba desde la semana pasada, pero sí tuvieron contacto entre lunes y martes de esta semana. Sin embargo, la Federación insiste en que Pékerman ha debido presentar un informe de gestión del desempeño de la selección colombiana en el Mundial de Rusia, lo cual no sucedió. El tema sigue frío, pero el panorama no parece claro para la renovación.

(El Tiempo)

LEE TAMBIÉN...