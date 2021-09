Luego de dos empates, la selección Colombia necesitaba ganar o ganar y en un gran primer tiempo, se metió medio resultado al bolsillo. Con doblete de Miguel Borja y otro tanto de Luis Díaz, los cafeteros se pusieron adelante en el marcador en una ráfaga de tiempo.

Los 1-1 en La Paz y Asunción fueron resultados que si bien dieron tranquilidad a Colombia -aunque planificaban una victoria ante Bolivia-, estos dos puntos resultaban pocos si no se conseguía ganar de local ante Chile.

LOS DUELOS DEL BALÓN

El primer gran cambio, fue el ingreso de Luis Díaz, quien fue suplente en Asunción. Le dieron descanso en Asunción, pero en casa, la apuesta fue total. El mejor jugador de la última Copa América no puede ser suplente, menos si se juega de local.

Y fue Díaz quien apareció para cerrar el marcador cuando Chile había crecido en el segundo tiempo y había logrado el descuento. Los sureños habían recuperado protagonismo con los cambios en el entretiempo, pero apareció Díaz para, con la colaboración de un defensa, marcar el tercero.

Luis Díaz marca el 3-1 de Colombia vs Chile. (Video: SporTV)

El peso de las individualidades suma, y más si se tiene a un 10 como Juan Fernando Quintero. Colombia sabía que ante Chile tenía que tener el balón, pero no solo tener la posesión, sino hacer daño.

Para ello, Juan Fernando Quintero, que tuvo descanso en el partido en Asunción, regresó al once para ser el eje de juego. Y la decisión de Reinaldo Rueda fue la mejor.

EL DUEÑO DEL GOL

Confianza es lo que ha recibido Miguel Borja y respondió con goles. El atacante marcha en buen momento y pese a que en la convocatoria está Radamel Falcao, el delantero de Gremio sigue al mando.

Y Borja apareció para marcar un récord. Según el estadístico Míster Chip, sus dos goles en 88 segundos es uno de los dobletes más rápido que se hace en Eliminatorias desde el 2016. Álvaro Morata marcó con España dos tantos en solo 75 segundos ante Liechtenstein.

Borja firmó hace poco por Gremio y en sus cuatro primeros partidos con este club en el Brasileirao marcó 3 goles. La racha ha seguido con Colombia.

Miguel Borja hizo la fiesta a Chile en Barranquilla (video: Movistar)

No solo los goles emocionaron a Miguel Borja. Durante el Himno Nacional, el atacante no pudo evitar las lágrimas. En el Metropolitano de Barranquilla, con público en las tribunas, el escenario fue perfecto para que Colombia celebre.

DEFENSA SIN GRIETAS

Si bien no son nombres nuevos, la selección Colombia tuvo que reponerse a grandes ausencias en su defensa. El central Davinson Sánchez tuvo que abandonar la concentración para regresar a Inglaterra para unirse al Tottenham, con una multa como sanción por no acatar la resolución de la Premier League de no ceder a sus jugadores. Mientras que Yerry Mina, el Everton, fue desconvocado antes de la fecha triple antes esta disposición.

En la fecha triple, Colombia jugó con tres defensas distintas. Ante Bolivia, se paró con Muñoz, Sánchez, Murillo y Tesillo. Para visitar a Paraguay alinearon atrás con Medina, Sánchez, Murrillo y Tesillo, cambiando solo al lateral derecho.

Para el duelo ante Chile, Rueda mandó al campo una defensa totalmente nueva. Retrocedió a Juan Guillermo Cuadrado -para darle espacio arriba a Quintero-, y se paró con Cuesta, el reemplazante de Davinson, Murrillo y Yairo Moreno. Ese decir, solo se repitió un nombre respecto al partido anterior.

La dupla Cuesta-Murillo respondió a la ausencia de Mina-Sánchez. Aunque las principales variantes se notaron en los laterales. Cuadrado le da mucho recorrido por la banda derecha con mucha profundidad, mientras que Yairo Moreno ha demostrado estar en mejor momento que Tesillo.

