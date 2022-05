Después del golpazo que significó quedarse sin Qatar 2022 con el experimentado Reinaldo Rueda bajo el mando de la selección colombiana, desde la Federación de Fútbol no se quedan de brazos cruzados. De hecho, el ente deportivo liderado por Ramón Jesurún ya empezó con el proceso de análisis y descarte para hallar al nuevo seleccionador, pensando en el nuevo proceso.

Entonces, según cuenta el experimentado periodista Carlos Antonio Vélez, a las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) llegaron unas 120 hojas de vida con los perfiles de los potenciales estrategas. “Hay solamente tres nombres para dirigir la selección”, detalló el comunicador en su editorial denominada Planeta Fútbol.

De ellos, hay un DT que actualmente dirige en el fútbol peruano: Néstor Lorenzo. El preparador de 56 años se encarga del primer equipo de Melgar desde la temporada pasada. Antes de firmar con el cuadro de Arequipa, el argentino tuvo una vinculación cercana con los ‘cafeteros’, pues perteneció al comando técnico de José Pékerman, quien los llevó a Brasil 2014 y Rusia 2018.

“No tiene relación alguna con Pékerman y dirige a Melgar”, comentó Vélez sobre el profesional de los ‘Rojinegros. Lorenzo, que lucha por el título de la Liga 1 y el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana (juega el miércoles ante Racing Club en Argentina), fue asistente en la selección entre 2012 y 2018. A partir de ello, la posibilidad.

Néstor Lorenzo fue asistente de José Pékerman en Colombia. (Foto: FCF)

Los otros candidatos

Matías Almeyda, otro técnico argentino, es nombre que suena para el representativo colombiano. Mientras que el otro, según la fuente señalada, estará en el Mundial Qatar 2022, pero su nombre permanece en reserva porque culmina contrato al concluir el torneo que va desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre.

“Matías Almeyda; al que no veo con muchas ganas. No tiene experiencia, pero su hoja de vida es interesante”, expresó el periodista colombiano sobre el ‘Pelado’, que se desvinculó de San Jose Earthquakes de la Major League Soccer el mes pasado. Aunque, el ex de Chivas está por cerrar con AEK Atenas de la liga griega.

Y con relación al estratega ‘incógnito’, que sí estará en la siguiente Copa del Mundo, la directiva de la FCF le buscará apenas concluya el acuerdo que tiene firmado para ofrecerle el cargo y, por supuesto, el proyecto atractivo que apunta a la Copa América 2024, las Eliminatorias y el Mundial 2026.