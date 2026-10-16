La Selección Argentina inicia una nueva etapa con dos amistosos. Foto: Selección argentina
La Selección Argentina inicia una nueva etapa con dos amistosos. Foto: Selección argentina
Por Redacción EC

La selección argentina confirmó sus dos últimos amistosos internacionales de 2026: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre y a Costa Rica el martes 17, durante la última fecha FIFA del año. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó el calendario y precisó que ambos encuentros se disputarán en territorio argentino.

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