La selección argentina confirmó sus dos últimos amistosos internacionales de 2026: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre y a Costa Rica el martes 17, durante la última fecha FIFA del año. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó el calendario y precisó que ambos encuentros se disputarán en territorio argentino.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá primero con Uruguay en Buenos Aires y, cuatro días después, viajará a Córdoba para jugar ante Costa Rica. Estos partidos servirán para evaluar alternativas y continuar con la planificación deportiva de la Albiceleste de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Argentina vs. Uruguay: fecha y sede del clásico rioplatense

El primer amistoso será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en Buenos Aires. La Bombonera, estadio de Boca Juniors, aparece como el escenario previsto en reportes de medios argentinos, aunque la AFA todavía no ha detallado oficialmente el recinto ni el horario del encuentro.

El clásico rioplatense será una de las pruebas más exigentes de la fecha FIFA para el conjunto de Scaloni. El enfrentamiento permitirá medir el nivel del seleccionado argentino ante un rival sudamericano y observar el funcionamiento del equipo en una nueva etapa de preparación.

La selección argentina enfrentó a Colombia por la jornada 16 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Foto: AFP

Argentina vs. Costa Rica: jugará en Córdoba

El segundo compromiso está programado para el martes 17 de noviembre ante Costa Rica, en la ciudad de Córdoba. Según los reportes publicados, el partido se disputaría en el estadio Mario Alberto Kempes, recinto que ya recibió a la selección argentina durante sus amistosos de 2026.

La AFA confirmó la ciudad y la fecha, pero informó que los horarios de ambos encuentros se comunicarán en las próximas semanas. También anunció que posteriormente dará a conocer los detalles de la venta de entradas y el proceso de acreditación para los medios de comunicación.

Una nueva etapa para la selección argentina tras la despedida de Messi

Los amistosos de noviembre tendrán un significado especial después del partido que marcó la despedida de Lionel Messi ante el público argentino. El capitán disputó ese encuentro el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental, donde Argentina ganó por 3-0. Messi anotó uno de los goles y recibió el reconocimiento de los aficionados.

El entrenador Lionel Scaloni reconoció la dimensión de la salida del histórico referente y destacó el legado que deja en el seleccionado. Al mismo tiempo, señaló que el equipo deberá seguir adelante con futbolistas jóvenes y con el aporte colectivo de sus integrantes.

Por ello, los encuentros ante Uruguay y Costa Rica serán una oportunidad para observar cómo evoluciona el conjunto argentino y qué variantes considera el cuerpo técnico en esta etapa. La convocatoria para noviembre será clave para conocer qué jugadores integrarán el plantel y qué alternativas probará Scaloni.

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