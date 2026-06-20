Mientras la selección de Argentina se prepara para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, los jugadores compartieron el clásico asado de concentración, una costumbre que ya forma parte de la identidad del plantel. Y aquí el protagonista volvió a ser el Dibu Martínez.

Como suele ocurrir, el encargado de la parrilla fue el chef Diego Iacovone, quien preparó el encuentro gastronómico para los futbolistas y el cuerpo técnico. Sin embargo, el Dibu mostró todos los detalles del asado a través de sus redes sociales y fiel a su estilo puso la cuota de humor con sus comentarios.

“¿Qué tenemos acá, Dieguito?”, preguntó el arquero de Aston Villa mientras grababa la parrilla. “Tenemos provoleta, chori, molleja, bife de chorizo”, respondió Iacovone entre risas, mientras las imágenes mostraban la abundante carne que se estaba preparando para el plantel argentino.

"¿DÓNDE ESTÁ EL NUTRI? TODO LIGHT": ¡Claro, Dibu!



🤤 Provoleta, chorizo, molleja, bife, asado y más... ¡Imposible no tentarse con la parrilla de la Scaloneta, este viernes en Kansas City!



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Ante la cantidad de comida que aparecía en la parrilla, Martínez bromeó con la presencia del nutricionista de la selección. “¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina, ¿no?”, comentó entre carcajadas antes de lanzar una de sus frases más celebradas: “Todo light, todo light”.

En el video también aparecieron Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, quienes acompañaron al arquero durante la presentación del asado. Ambos jugadores sonrieron ante las bromas del campeón del mundo, mientras el ‘Dibu’ cerró el clip con un elogio para el chef argentino: “El mejor, lejos”.

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