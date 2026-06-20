Resumen

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Dibu Martínez mostró el tradicional asado de Argentina previo al partido ante Austria: “Todo light”. (Foto: Getty Images)
Dibu Martínez mostró el tradicional asado de Argentina previo al partido ante Austria: “Todo light”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Mientras la selección de Argentina se prepara para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, los jugadores compartieron el clásico asado de concentración, una costumbre que ya forma parte de la identidad del plantel. Y aquí el protagonista volvió a ser el Dibu Martínez.

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