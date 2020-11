No fue un buen día para la selección de Argentina el reciente jueves. No lo decimos solo porque no pudo conseguir la victoria sobre Paraguay, sino por la lamentable lesión que sufrió Exequiel Palacios en el encuentro de la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

Se trata de una seria lesión ósea (fractura en la columna), que provocó que se quede hospitalizado, producto de una dura entrada de un rival y que obligó a que Exequiel Palacios tenga que dejar la cancha de La Bombonera, a los 29 minutos del primer tiempo.

“Palacios sufrió un importante traumatismo en la zona lumbar paravertebral izquierda. Se constató una fractura de apófisis transversa de columna lumbar. Se quedará internado para controlar su evolución”, indicó el informe médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundido la madrugada del viernes a la prensa local.

Exequiel Palacios, de 22 años, fue derribado desde atrás por un rodillazo del paraguayo Ángel Romero que lo dejó tendido.

Los medios argentinos dijeron que la lesión recuerda a la que sufrió el brasileño Neymar golpeado desde atrás por el colombiano Camilo Zúñiga en el Mundial de Brasil-2014.

“Nos quedamos con un jugador menos por varios días o meses. El VAR (video arbitraje) no revisa nada”, protestó en rueda de prensa el entrenador argentino Lionel Scaloni.

Si bien la selección de Argentina no dio un tiempo estimado para la recuperación de Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen adelantó que por la lesión, el deportista “no estará disponible durante tres meses”.

Gute Besserung, Pala! 🙏



Exequiel #Palacios erlitt im gestrigen WM-Qualispiel mit @Argentina gegen Paraguay (1:1) Frakturen dreier Querfortsätze im Bereich der Lendenwirbelsäule und wird der #Werkself voraussichtlich 3 Monate nicht zur Verfügung stehen. #FuerzaPala | #Bayer04 pic.twitter.com/2IcguzdEew — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 13, 2020

Con información de AFP.