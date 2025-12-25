En vísperas de un año mundialista, algunos jugadores de la selección de Argentina aprovecharon en celebrar la Nochebuena y Navidad junto a sus familias antes de volver a sus respectivos clubes.

A través de redes sociales, jugadores como Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, entre otros, fueron aquellos que postearon fotos junto a sus familias y enviaron mensajes de Navidad a sus seguidores.

Emiliano Martínez

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Nicolás Tagliafico

Thiago Almada

Cuti Romero

Ángel Di María