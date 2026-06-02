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El lado íntimo de Scaloni: los favoritos al Mundial 2026, las chances de Argentina y la anécdota con Messi. (Foto: EFE)
El lado íntimo de Scaloni: los favoritos al Mundial 2026, las chances de Argentina y la anécdota con Messi. (Foto: EFE)
/ AGUSTIN MARCARIAN
Por Redacción EC

Lionel Scaloni ya piensa en el Mundial 2026 y dejó varias reflexiones sobre el presente de la selección argentina. En una entrevista con el diario Olé, el entrenador campeón del mundo aseguró que la Albiceleste volverá a llegar como protagonista, aunque remarcó que ganar otra Copa dependerá de muchos factores.

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