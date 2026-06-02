Lionel Scaloni ya piensa en el Mundial 2026 y dejó varias reflexiones sobre el presente de la selección argentina. En una entrevista con el diario Olé, el entrenador campeón del mundo aseguró que la Albiceleste volverá a llegar como protagonista, aunque remarcó que ganar otra Copa dependerá de muchos factores.

“Cada vez que Argentina va a jugar un Mundial, siempre es protagonista. En 2006, la expectativa era enorme, un equipazo, y no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una selección increíble”, sostuvo el DT argentino al recordar la Copa del Mundo de Alemania.

Scaloni también se refirió a los candidatos que tendrá el próximo Mundial y explicó que no existe una selección claramente superior al resto. Para el técnico, el torneo será mucho más parejo de lo que muchos imaginan en la previa.

Scaloni consiguió cuatro títulos como técnico de Argentina, entre ellos un Mundial. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

“No sé si no me quedé corto. Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final”, afirmó el entrenador, quien además mencionó a España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia entre los favoritos.

El técnico argentino recordó además lo complicado que fue el camino hacia el título en Qatar 2022. Scaloni destacó que, más allá del buen juego, muchas veces el campeón también necesita superar momentos límite durante el torneo.

“Perdimos el primer partido, nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron”, señaló sobre el recorrido de la Albiceleste en la última Copa del Mundo.

Lionel Scaloni habló de Messi y su nuevo destino. (Foto: Agencias)

Scaloni y la anécdota con Lionel Messi

En otro momento de la entrevista, Scaloni reveló una anécdota poco conocida con Lionel Messi cuando asumió como entrenador interino tras la salida de Jorge Sampaoli. El DT recordó cómo reaccionó el capitán argentino cuando recibió la noticia.

“Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia con Pablo Aimar para decirle que íbamos a agarrar como interinos. Él se sorprendió, se reía y nos decía: ‘Ustedes están locos’”, contó el técnico campeón del mundo.

Finalmente, Scaloni habló sobre el presente físico de Messi, quien se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo. El entrenador dejó claro que el vínculo con el capitán argentino siempre se basa en el diálogo y la confianza mutua.

“Messi va a jugar hasta cuando él quiera. Aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado muchísimo. Hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera”, apuntó el entrenador.

SOBRE EL AUTOR