Bolivia debió escalar más alto aún para encontrar el chance de volver a un Mundial después de tres décadas. En uno de los estadios más altos del mundo, y con una nueva generación de jugadores, se clasificó al repechaje para el Mundial 2026.

Todo bajo el sello del boliviano Óscar Villegas, quien asumió la orientación del equipo a mediados de 2024.

Bolivia cerró el clasificatorio sudamericano el martes en la séptima posición con 20 puntos en 18 partidos, por delante de los eliminados Venezuela (18), Perú (12) y Chile (11).

El conjunto de Villegas venció el martes a Brasil por 1-0 y jugará en marzo la repesca para el Mundial de Norteamérica.

En las últimas horas se viralizó el relato de un narrador completamente emocionado y al borde de las lágrimas.