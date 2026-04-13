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Marcelo Martins estalla contra Óscar Villegas: “No fuimos al Mundial por su culpa”. (Foto: Getty Images)
Marcelo Martins estalla contra Óscar Villegas: “No fuimos al Mundial por su culpa”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Marcelo Martins anotó dos goles con Oriente Petrolero en la victoria 2-1 sobre GV San josé en la liga boliviana y se acordó de Óscar Villegas, técnico de la selección de Bolivia. El delantero de 38 años culpó al entrenador de la derrota ante Irak en el repechaje y haber quedado fuera del Mundial 2026.

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