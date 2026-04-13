Marcelo Martins anotó dos goles con Oriente Petrolero en la victoria 2-1 sobre GV San josé en la liga boliviana y se acordó de Óscar Villegas, técnico de la selección de Bolivia. El delantero de 38 años culpó al entrenador de la derrota ante Irak en el repechaje y haber quedado fuera del Mundial 2026.

"Esto es para la hinchada, que se merecía una victoria. Los dos goles fueron para Villegas. Para ti, papá. Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Una leyenda del fútbol boliviano, internacional, la chance me la tenía que dar”, expresó en Entel Gol.

Martins responsabilizó a Villegas por el fracaso de la ‘Verde’ en el repechaje. El delantero se había retirado del fútbol, volvió a la actividad competitiva buscando ser convocado, pero el técnico no lo llamó y al final Bolivia se quedó sin ir al Mundial otra vez.

🚨 Marcelo Martins 🇧🇴🏹 le tira durísimo al DT de Bolivia tras marcar 2 goles con Oriente Petrolero en la liga boliviana: “Mis goles, de penal y de cabeza, son para ti Villegas, para ti papá. Me sacrifiqué para estar en la repesca pero no me llevó”. 🔥 pic.twitter.com/JvgnyizcLW — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) April 13, 2026

“Hice lo posible para estar allí. Toda la culpa es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Ahora, hay que esperar si lo echan o no”, sostuvo el experimentado atacante.

Por último, Martis aseguró que Villegas siempre lo despreció. “Estoy seguro que las cosas se le cayeron por lo que habló en la previa. Hablo mal de mí. Siempre me despreció. Siempre habló sin respeto a mi persona. Siempre mostré respeto. Quiso llevar a otros jugadores y el resultado está ahí. Es lo que manda. No fuimos al Mundial por la culpa de Villegas”, añadió.

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