Carlo Ancelotti confirma que Neymar jugará el Mundial 2026 pese a su lesión | VIDEO

La selección de Brasil sigue pendiente de la recuperación de Neymar, pero Carlo Ancelotti llevó tranquilidad. El técnico italiano aseguró este sábado que el atacante estará presente en el Mundial 2026 pese a la lesión muscular que sufrió en el gemelo durante los últimos días.

“Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido y si no para el segundo”, expresó ‘Carletto’ en conferencia de prensa desde Teresópolis, donde la ‘Canarinha’ continúa con su preparación.

El entrenador también dejó en claro que nunca dudó en convocar al futbolista del Santos. “El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado. Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien y está animado”, comentó.

Carlo Ancelotti em coletiva confirma que Neymar não será cortado e vai disputar a Copa do Mundo.



"Esperamos o Neymar no primeiro jogo da Copa contra o Marrocos se não conseguir esperamos para o segundo jogo. Não vamos trocar ninguém, os jogadores escolhidos são esses 26, esses… pic.twitter.com/JiBa2nK2Uf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026

Los primeros días de concentración de Brasil estuvieron marcados por la preocupación alrededor del estado físico del delantero. Neymar llegó con molestias musculares y se perdió parte de los entrenamientos, lo que generó dudas entre los hinchas y la prensa brasileña.

Sin embargo, Ancelotti explicó que conversó personalmente con el jugador y destacó su compromiso de cara al torneo. “Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien”, afirmó el técnico italiano, confiado en recuperar a una de sus máximas figuras antes del debut ante Marruecos.

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