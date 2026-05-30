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Carlo Ancelotti confirma que Neymar jugará el Mundial 2026 pese a su lesión | VIDEO
Carlo Ancelotti confirma que Neymar jugará el Mundial 2026 pese a su lesión | VIDEO
Por Redacción EC

La selección de Brasil sigue pendiente de la recuperación de Neymar, pero Carlo Ancelotti llevó tranquilidad. El técnico italiano aseguró este sábado que el atacante estará presente en el Mundial 2026 pese a la lesión muscular que sufrió en el gemelo durante los últimos días.

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