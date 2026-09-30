¡Enorme gesto! Raphinha cumple su promesa con un niño de 11 años con discapacidad visual | VIDEO
¡Enorme gesto! Raphinha cumple su promesa con un niño de 11 años con discapacidad visual | VIDEO
Por Redacción EC

Raphinha demostró que su grandeza va más allá del fútbol. El delantero de Brasil convirtió de penal el 2-2 a los 44′ en el partido amistoso contra Australia y su celebración tuvo un destinatario especial. Apenas anotó el empate parcial, la figura de la ‘Canarinha’ se llevó las manos al rostros para formar unas gafas antes de reunirse con sus compañeros.

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