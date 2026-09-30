¡Enorme gesto! Raphinha cumple su promesa con un niño de 11 años con discapacidad visual | VIDEO

Raphinha demostró que su grandeza va más allá del fútbol. El delantero de Brasil convirtió de penal el 2-2 a los 44′ en el partido amistoso contra Australia y su celebración tuvo un destinatario especial. Apenas anotó el empate parcial, la figura de la ‘Canarinha’ se llevó las manos al rostros para formar unas gafas antes de reunirse con sus compañeros.

El gesto había sido acordado apenas un día antes. Raphinha había conocido en Brisbane a Zion, un niño de 11 años, hijo de madre brasileña y padre australiano, que padece distrofia de conos y bastones, una enfermedad genética poco frecuente que afecta la retina y puede provocar una pérdida progresiva de la visión.

Zion es aficionado al fútbol, juega como mediocampista y considera a Raphinha uno de sus referentes. Para cumplir su sueño de conocer al futbolista brasileño, viajó junto a su madre durante unas ocho horas en tren hasta Brisbane. El encuentro fue organizado por UOL junto con la Confederación Brasileña de Fútbol.

Raphinha le cumplió la celebración al pequeño aficionado. 🥹



El '10' de Brasil hizo la celebración que le pidió Zion, un fan que padece una enfermedad genética que provoca pérdida de visión. 💛 🇧🇷



Vía brasil/IG pic.twitter.com/8sG78jQJkI — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 30, 2026

Durante aquella conversación, el pequeño le hizo una petición concreta al delantero: si conseguía marcar contra Australia, quería que celebrara haciendo unas gafas con las manos. Raphinha aceptó el pedido y, apenas 24 horas después, tuvo la oportunidad de cumplir la promesa que había hecho frente a Zion.

Así, el gol del atacante brasileño terminó teniendo un significado especial más allá del marcador. En medio del partido, Raphinha recordó aquel encuentro y realizó exactamente el festejo que le había prometido al niño, convirtiendo su celebración en uno de los momentos más emotivos del duelo ante Australia.

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