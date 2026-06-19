Resumen

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Neymar estará listo para el Brasil vs Escocia: Carlo Ancelotti confirmó su regreso. (Foto: AFP)
Neymar estará listo para el Brasil vs Escocia: Carlo Ancelotti confirmó su regreso. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil, confirmó lo que todos esperaban: Neymar estará disponible para el partido ante Escocia por la tercera fecha del Mundial 2026. El italiano aseguró que el delantero dejará atrás su proceso de recuperación y volverá a trabajar con el grupo antes del próximo encuentro.

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