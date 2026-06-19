Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil, confirmó lo que todos esperaban: Neymar estará disponible para el partido ante Escocia por la tercera fecha del Mundial 2026. El italiano aseguró que el delantero dejará atrás su proceso de recuperación y volverá a trabajar con el grupo antes del próximo encuentro.

En conferencia de prensa, Ancelotti explicó que el atacante del Santos comenzará este sábado con trabajos individuales y que el lunes se integrará a los entrenamientos junto al resto del plantel. “Neymar va a entrenar mañana de forma individual y, después, el lunes, va a estar con el equipo y estará preparado para el partido contra Escocia”, señaló.

El regreso del número 10 se produce después de un mes sin actividad oficial. Neymar no pudo estar presente en el duelo anterior de Brasil y tampoco viajó con la delegación a Filadelfia, donde el equipo disputó su compromiso ante la selección caribeña.

El delantero permaneció en Nueva Jersey para continuar con la recuperación de la lesión en la pantorrilla derecha. La decisión fue tomada por el cuerpo técnico para que pueda completar su recuperación con tranquilidad y llegar en mejores condiciones a la fase final del torneo.

Por otro lado, Ancelotti también se refirió a la pausa de rehidratación durante los partidos y respaldó su implementación debido a las altas temperaturas. “Creo que es lo correcto, porque tenemos la posibilidad de que el jugador se recupere y se pueden hacer ajustes al juego”, explicó el entrenador.

🤙🇧🇷 ¡LO CONFIRMÓ CARLETTO! NEYMAR ESTARÁ DISPONIBLE PARA EL DUELO VS. ESCOCIA. Jogo Bonito is coming...



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