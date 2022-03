Aunque no haya estado en el campo de juego, desbordó de emoción con la clasificación de su nación. Alphonso Davies celebró con intensidad el pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de la Selección de Canadá. Los canadienses consiguieron su acceso tras derrotar a Jamaica con una contundente goleada de 4-0.

La emoción de Davies, quien rompió en llanto, fue más que esperada, ya que hace 36 años que Canadá no estaba presente en un Mundial. El canadiense de 21 años no juega desde diciembre, ya que le diagnosticaron una leve inflamación del músculo cardíaco. Sin embargo, pudo empezar a realizar partes del entrenamiento con el Bayern Munich la semana pasada, y espera que su progreso continúe.

“Mi recuperación ha ido bien hasta ahora. No tengo ningún problema con los músculos y el corazón. Pero no estoy al 100%, todavía no. Estoy feliz de poder entrenar de nuevo y estoy listo para trabajar”, señaló en una entrevista a la web del club bávaro.

A pesar de no jugar en el partido de Canadá vs. Jamaica, Davies estará presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El jugador del Bayern Munich es un pilar fundamental para el equipo. Cabe destacar que, Alphonso no ha estado en cinco partidos con el cuadro canadiense por la miorcarditis que tuvo tras contagiarse de COVID-19 en enero.

Después de 13 fechas, Canadá lidera el octagonal final de la CONCACAF con 28 puntos. Estados Unidos y México le persiguen, ambos con 22. Más tarde Estados Unidos recibe a Panamá y México visita a Honduras.

Los tres primeros de la CONCACAF se clasifican directamente al Mundial de Qatar. El cuarto disputará un repechaje intercontinental contra un rival de Oceanía.Canadá completará la eliminatoria el miércoles con una visita a Panamá.