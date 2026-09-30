La derrota de Chile ante Estados Unidos por 4-2 dejó a Nicolás Córdova preocupado por algo más que el resultado. El entrenador puso el foco en el estado anímico del plantel y consideró que existe una carga acumulada por los años que la selección lleva sin disputar una Copa del Mundo.

“No queremos cerrar así los partidos (con peleas). Hay frustración, hay mucho rato de esta situación, de este malhumor, negatividad en la selección. Esto no viene de hace un año, estos chicos están cargando con el peso de los tres Mundiales sin ir. Tienen que aparecer nuevos líderes”, expresó el técnico tras el encuentro.

Córdova también habló de la conversación que mantuvo con Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, y aprovechó para referirse a la necesidad de realizar cambios estructurales en el fútbol chileno. “Es tiempo. No te puedo decir otra cosa. Hacer un proyecto de esta magnitud necesita de todos los clubes”, afirmó.

En ese sentido, el técnico fue enfático al señalar que Chile necesita generar mejores condiciones para el desarrollo y la exportación de futbolistas. “O hacemos lo que estamos haciendo a nivel país o esperamos que aparezcan cuatro fuera de serie de forma aleatoria y que hagan mejores a otros 12 y esperamos no sé cuánto rato. Es indispensable que el fútbol chileno exporte jugadores. No alcanza con que jueguen la liga chilena”, aseguró.

Finalmente, Córdova reconoció que la selección todavía está en una etapa de construcción, pero defendió la decisión de medirse con equipos de mayor exigencia. “Soy consciente de que no estamos en un nivel de juego espectacular. Estamos en construcción de jugadores. La única forma de que estos chicos crezcan es que jueguen este tipo de partidos”, dijo.

SOBRE EL AUTOR