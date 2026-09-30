“No alcanza con la liga chilena”: la autocrítica Nicolás Córdova tras derrota ante Estados Unidos. (Foto: AFP)
“No alcanza con la liga chilena”: la autocrítica Nicolás Córdova tras derrota ante Estados Unidos. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La derrota de Chile ante Estados Unidos por 4-2 dejó a Nicolás Córdova preocupado por algo más que el resultado. El entrenador puso el foco en el estado anímico del plantel y consideró que existe una carga acumulada por los años que la selección lleva sin disputar una Copa del Mundo.

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