El futbolista insistió que en que España “no teme a Francia” y auguró “un partido muy bonito para el espectador. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
El futbolista insistió que en que España “no teme a Francia” y auguró “un partido muy bonito para el espectador. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
/ CHRISTOPHER NEUNDORF
Por Redacción EC

Lamine Yamal solo ha marcado un gol en el Mundial, pero su seleccionador Luis de la Fuente está convencido que anotará el martes en la semifinal contra Francia: “Acepto el reto, para eso he venido aquí”, dijo el extremo del Barcelona en el día que cumple 19 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.