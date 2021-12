La selección de Francia clasificó sin problemas al Mundial Qatar 2022 al sumar 18 puntos en 8 encuentros jugados. Además, los ‘Blues’ parten como uno de los favoritos para levantar la copa tal como sucedió en Rusia 2018. El buen rendimiento del equipo se debe a sus grandes figuras y también al director técnico Didier Deschamps.

El estratega francés fue entrevistado por RMC Sports acerca de la actualidad del elenco y también le preguntaron sobre un supuesto enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Oliver Giroud durante la Eurocopa 2020. El entrenador negó la riña entre ambos jugadores.

“No hubo ningún enfrentamiento. Fue una tensión, se arregló y duró no más de 24 o 48 horas. Si ganabas a Suiza, no había ninguna señal de esto. Cuando no tienes buenos resultados, los detalles que no tienen importancia adquieren una dimensión gigante. Ocurrió lo mismo en la Nations League, pero como la ganamos, no tuvieron consecuencias”, aseveró.

Deschamps también aprovechó para referirse a las discusiones de las familias de algunos miembros de la plantilla en la grada: “Eso siempre ha existido. Inevitablemente, cuando hay un resultado negativo, como en este caso contra Suiza, se amplifica. En cualquier caso, varias semanas después, la Selección Francesa consiguió la Nations League”.

Su futuro en la Selección de Francia

El técnico fue cuestionado sobre si seguirá o no en la Selección de Francia una vez finalizado el Mundial de Qatar 2022. “No sé si seguiré tras la próxima Copa del Mundo y no me preocupa en absoluto. No soy yo el que decide, es Le Graet. Si no quisiera seguir tras la Eurocopa, no seguiría aquí. El contrato es lo más importante para mí, que es el contrato de confianza que tenemos el presidente y yo”, explicó.

Asimismo, también se le preguntó sobre Zinedine Zidane, a quien vinculan como su sucesor. “No tengo ningún problema con que se le cite. Esto no quita mi serenidad. Ocupé el lugar de Laurent Blanc, alguien ocupará el mío. Será Zizou u otro. No se trata de si me gusta o no, las condiciones tienen que ser las adecuadas”, reveló.

Y agregó: “Zidane tiene un vínculo con la selección. Se decía de él que sería entrenador de Francia una vez se decidiera a empezar su carrera. Si quiere y las condiciones son las adecuadas, mucho mejor”.