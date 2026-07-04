El mediocampista francés abandonó el entrenamiento del plantel y no será tomando en cuenta por Didier Deschamps. (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
El mediocampista francés abandonó el entrenamiento del plantel y no será tomando en cuenta por Didier Deschamps. (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
/ ABDULHAMID HOSBAS
Por Redacción EC

El centrocampista de la selección francesa y del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, con molestias en el muslo, será baja para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay del sábado en Filadelfia.

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