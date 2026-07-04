El centrocampista de la selección francesa y del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, con molestias en el muslo, será baja para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay del sábado en Filadelfia.

Tchouaméni, fijo en el centro del campo junto a Adrien Rabiot, sintió una molestia en el muslo durante el último entrenamiento de Francia del viernes. Su puesto debería ser ocupado por Manu Koné, jugador de la Roma.

Aún es incierto el tiempo de recuperación del jugador del Real Madrid. El medio francés ‘L’Equipe’, además, indicó que Tchouaméni también podría perderse el duelo por los cuartos de final, en una eventual victoria sobre Paraguay.