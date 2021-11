La Selección de México terminó el año con dos derrotas en las Eliminatorias Qatar 2022 ante Estados Unidos y Canadá que complicó su camino al próximo Mundial. La tensión de lo que ocurre en el cuadro azteca se extendió fuera del verde y parte de la delegación ha recibido mensajes amenazantes.

La dura derrota ante Canadá por 2-0 acrecentó la molestia de los hinchas y los pseudo hinchas que no dudaron en enviar mensajes ofensivos a los futbolistas. A través de las redes sociales, los seleccionados de México hicieron sentir su preocupación y rechazo a este tipo de agresión.

Luis ‘el Chaka’ Rodríguez fue uno de los primeros en mostrar los mensajes que le fueron enviados a sus redes sociales. El lateral derecho de México también indicó que las amedrentaciones van dirigidas a él, a su esposa y a su familia y pidió parar el acoso.

“Entiendo que mi trabajo en selección puede causar todo eso en ti. No lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar son palabras muy fuertes, Miguel, no nos merecemos eso”, respondió el futbolista.

Más agresiones

Sin embargo, Rodríguez no fue el único que recibió este tipo de mensajes, pues la esposa de Guillermo ‘Memo’ Ochoa fue otra de las afectadas. A través de historias de Instagram, la esposa del arquero de México mostró las amenazas que recibió y aseguró que el ‘odio solo trae más odio.

“El odio no lleva a nada bueno. Es un deporte, a veces se gana y otras se pierde. Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores”, añadió.

