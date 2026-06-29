Jorge Amado Nunes vivió el triunfo de Paraguay como un hincha más. El exfutbolista y entrenador de Universitario de Deportes sufrió cada minuto del duelo ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026, hasta que la clasificación quedó sellada desde los penales.

El ‘Cenizo’ siguió el partido en un local de Asunción junto a familiares y amigos. En un video publicado en sus redes sociales se observa cómo espera con tensión el último disparo de la tanda, antes de desatar la celebración tras el triunfo paraguayo por 4-3 desde los doce pasos.

Con los brazos levantados y una emoción desbordante, Nunes gritó la clasificación como si se tratara de un gol propio. “¡Vamos, Paraguay!”, exclamó mientras corría de un lado a otro para festejar una victoria histórica ante uno de los grandes candidatos del torneo.

La alegría del exjugador tiene también una conexión especial con el fútbol peruano. Nunes es recordado por su paso por Universitario de Deportes, club al que llegó en 1988 y donde se convirtió en uno de los extranjeros más queridos por la hinchada crema.

Con la camiseta de la ‘U’, el paraguayo dejó huella por su entrega y liderazgo, además de ser parte de una etapa importante del club. Años después, su pasión por el fútbol sigue intacta, ahora celebrando los triunfos de Paraguay desde fuera de las canchas.

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