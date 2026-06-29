“¡Vamos, Paraguay!”: El eufórico festejo de Jorge Amado Nunes tras la hazaña ante Alemania | VIDEO. (Foot: GEC)
“¡Vamos, Paraguay!”: El eufórico festejo de Jorge Amado Nunes tras la hazaña ante Alemania | VIDEO. (Foot: GEC)
Por Redacción EC

Jorge Amado Nunes vivió el triunfo de Paraguay como un hincha más. El exfutbolista y entrenador de Universitario de Deportes sufrió cada minuto del duelo ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026, hasta que la clasificación quedó sellada desde los penales.

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