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Turquía pide disculpas tras quedar eliminado del Mundial 2026: “Nos sentimos avergonzados”. (Foto: Getty Images)
Turquía pide disculpas tras quedar eliminado del Mundial 2026: “Nos sentimos avergonzados”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La selección de Turquía quedó eliminada del Mundial 2026 luego de sumar su segunda derrota consecutiva en el torneo. Tras la caída por 0-1 ante Paraguay por el Grupo D, los principales referentes del equipo pidieron disculpas a sus aficionados y reconocieron la decepción por el bajo rendimiento mostrado.

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