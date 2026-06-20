La selección de Turquía quedó eliminada del Mundial 2026 luego de sumar su segunda derrota consecutiva en el torneo. Tras la caída por 0-1 ante Paraguay por el Grupo D, los principales referentes del equipo pidieron disculpas a sus aficionados y reconocieron la decepción por el bajo rendimiento mostrado.

Arda Güler, una de las figuras más esperadas del conjunto turco, fue uno de los primeros en pronunciarse tras el encuentro disputado en Santa Clara, California. El futbolista del Real Madrid admitió que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas generadas antes de la Copa del Mundo.

“Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados”, declaró el mediocampista de 21 años a la televisión pública turca TRT. Además, cuestionó la falta de eficacia ofensiva del equipo: “En dos partidos no hemos marcado ni un solo gol y eso es inaceptable”.

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El capitán Hakan Çalhanoglu también expresó la frustración del plantel después de regresar a un Mundial tras 24 años de ausencia. “Es difícil encontrar las palabras adecuadas en este momento. Todos estamos decepcionados”, sostuvo el jugador de 32 años.

Çalhanoglu aseguró que el equipo intentó competir hasta el final, pero lamentó la falta de resultados. “Lo dimos todo en estos dos partidos, pero no fue suficiente. Pido disculpas a nuestra gente”, comentó el volante, quien dejó abierta la posibilidad de que este sea su último Mundial.

Por su parte, el técnico Vincenzo Montella defendió el esfuerzo de sus jugadores y consideró que la suerte no acompañó a Turquía en sus primeros partidos. “Tenía grandes expectativas. Algo así ocurre una vez cada 50 partidos y a nosotros nos sucedió en dos encuentros consecutivos”, afirmó el italiano.

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