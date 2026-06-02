La presencia de Giorgian de Arrascaeta en el Mundial 2026 está en duda. El mediocampista de la selección uruguaya sufrió una lesión en la pantorrilla y se someterá a pruebas para determinar su gravedad.

De Arrascaeta aún no se recuperaba de una fractura en la clavícula derecha a la que fue necesario una intervención quirúrgica, y una nueva dolencia se le presentó durante los entrenamientos.

El futbolista de 32 años es el futbolista que comanda y gestiona el ataque en el esquema de Marcelo Bielsa, por lo que su ausencia supondría un duro golpe para los ‘charrúas’.

Recordemos que según el reglamento, “un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un futbolista de la lista previa en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antesdel inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA”.