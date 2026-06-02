Resumen

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Giorgian de Arrascaeta. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Giorgian de Arrascaeta. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
/ MARCO BERTORELLO
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La presencia de Giorgian de Arrascaeta en el Mundial 2026 está en duda. El mediocampista de la selección uruguaya sufrió una lesión en la pantorrilla y se someterá a pruebas para determinar su gravedad. 

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