Selección española: los encontrones entre Luis Enrique y los periodistas

Luis Enrique es el nuevo entrenador de la selección española tras la salida de Fernando Hierro, quién dimitió del cargo luego del Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, los principales medios españoles han resaltado la complicada relación que tuvo el técnico asturiano con los periodistas cuando dirigió al Barcelona y a la Roma.

Una de esas ocasiones fue tras la derrota del Roma ante el Catania. Luego del partido una periodista le consultó a Luis Enrique su opinión al ser superados en la tabla de clasificación a lo que el técnico contestó con un escueto: "¿Y?"



Durante su paso por el club 'Blaugrana', Luis Enrique eludia las preguntas de los hombres de prensa con risas irónicas o, incluso, quejándose por la pronunciación de una periodista.



"No es que no te entienda, es que hablas muy raro. No sabes vocalizar", fue la respuesta del asturiano en una rueda de prensa en el Camp Nou.

Mira la compilación de las respuestas más polémicas de Luis Enrique: