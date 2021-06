Didier Deschamps es el principal señalado por la temprana eliminación de la selección francesa en la Eurocopa. Los medios locales criticaron al técnico por el planteamiento contra Suiza (usó una línea de tres, en lugar de la tradicional de cuatro). Además, el DT fue cuestionado por incluir a Karim Benzema entre los convocados para participar en el torneo.

Según el periodista Philippe Sanfourche del medio RTL, la presencia del delantero de Real Madrid fue perjudicial desde el punto de vista táctico. El ingreso del artillero afectó los planes de un conjunto que ya tenía tiempo conociéndose y que hace tres años atrás se consagró campeón de la Copa del Mundo.

“La derrota de ayer nos recuerda que el fútbol no es un deporte como cualquier otro. Didier Deschamps pagó a lo largo de la Eurocopa el hecho de haber convocado a Karim Benzema. No digo que el regreso de Karim fuera ilegítimo, sino que fue demasiado tarde, lo que desequilibró los planes tácticos de Francia”, explicó.

“Sí, Benzema es un F1 y Deschamps uno de los mejores pilotos. Pero cambiar todos los ajustes al inicio de una carrera no es lo ideal. Prueba y error táctico, gestión delicada del tiempo de juego... Este regreso salvador habrá añadido muchas opciones, pero demasiado tarde”, agregó el comentarista en su espacio.

El lamento de Benzema

Luego de la dura derrota contra Suiza en la tanda de los penales, Benzema se pronunció mediante un sentido mensaje en las redes sociales. El delantero de los galos se disculpó con los fanáticos por despedirse tan rápido de la Eurocopa. En la misma publicación, el futbolista de Real Madrid agradeció a todos los seguidores del conjunto nacional.

“Triste y decepcionado con el resultado del partido de ayer. La decepción es inmensa, me hubiera gustado seguir emocionándolos durante mucho tiempo. Gracias por su inquebrantable apoyo desde el inicio de esta Eurocopa. Gracias por la fuerza que me has dado a diario. Nada es fácil, seguimos luchando para prepararnos para el futuro y volver aún más fuertes”, expresó.

Benzema, en su regreso a la selección, disputó los cuartos partidos de Francia en la competición continental. El atacante se destapó en la última jornada de la ronda de grupos contra Portugal con un doblete. Mientras que en el choque ante los helvéticos, el jugador repitió la misma cantidad de conquistas, pero no fueron suficientes.