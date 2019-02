Selección mexicana: Rogelio Funes Mori mandará carta a la FIFA para jugar por el Tri

El futbolista argentino Rogelio Funes Mori quiere defensor los colores de la selección mexicana y planea nacionalizarse, según ha revelado en una entrevista con Azteca Deportes. Incluso, dijo que enviará una carta a la FIFA para hacer el pedido oficial.

► Melgar derrotó 2-0 a Caracas en duelo de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores 2019

► ¡Juan Martín del Potro volvió con triunfo! Ganó en dos sets a Nishioka en Delray Beach Open | VIDEO

"A mí me encantaría, obviamente siempre estoy agradecido acá, a este país, a la gente mexicana que me sigue y que me tratan con mucho cariño. Llevo casi cuatro años aquí, jugando en México, y si me llaman voy de cabeza", expresó.

Funes Mori, de gran presente en Rayados de Monterrey, ha vestido la camiseta de la selección argentina en un amistoso frente a Brasil en 2012, además de los nueve encuentros que disputó en el Sudamericano Sub 20 de Perú. Estos encuentros no serían impedimentos para representar al Tri.

(Foto: Reuters)

"En un año puedo nacionalizarme mexicano y me gustaría ser parte de la selección del Tata Martino", expresó el ‘Mellizo’.

Una vez entregada la documentación de Funes Mori, la FIFA tardará alrededor de un mes en responder. En ese lapso, Rogelio no podrá disputar ningún partido con la camiseta argentina en caso de ser convocado.

Cabe recordar que Rogelio se formó en River Plate y es hermano del Ramiro Funes Mori, actual defensor del Villarreal y la selección argentina que dirige Lionel Scaloni.