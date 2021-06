La ausencia de Raúl Jiménez y la poca influencia ofensiva de Alan Pulido y Henry Martín han sido causantes de cuestionamientos a Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana. En ese sentido, fanáticos y exjugadores han propuesto (una vez más) la alternativa de Santiago Ormeño para la delantera.

El atacante, que se unió la semana pasada a las filas de León, desveló que tendrá paciencia para ser considerado en el futuro. En esa misma línea, el goleador expresó que debe seguir trabajando arduamente para llamar la atención del técnico argentino que comanda el combinado azteca.

“Por ahora estoy aquí, en León. No tengo otra cosa en la cabeza más que hacer las cosas bien y estoy seguro de que todo lo demás puede llegar solito, con buenas actuaciones, trabajando bien todo lo demás se puede dar solo”, expresó ‘Santi’, quien estuvo en la campaña anterior en Puebla.

Enseguida, Ormeño reiteró que en algún momento tendrá una chance para ponerse la casaquilla nacional y opinó brevemente sobre la reciente presentación del cuadro mexicano. “Yo a la selección la veo bien, a pesar de que no fue el resultado que se buscaba, pero tenemos una magnífica selección”, indicó en referencia a la caída ante Estados Unidos (3-2) en la final de la Liga de Naciones.

Expectativa por iniciar con León

‘Santi’ Ormeño está próximo a unirse a las filas de León, su nuevo club en la Liga MX. El artillero expresó sentirse “muy contento y motivado por esta nueva etapa. Me recibieron de la mejor manera. Las cosas me han salido bien porque me he preparado y quiero seguir por esa línea para ayudar al equipo, ahora es León, y quiero dar lo mejor de mí”, indicó en una entrevista con Claro Sports.

“Quiero dar lo mejor de mí para aportar ahora en León. Para mí es el mejor equipo que juega en la liga. Creo que puedo quedar bien en su sistema de juego. León es un equipo espectacular, creo que puedo hacer los goles necesarios para tener al equipo donde se merece”, sentenció el ex Puebla.