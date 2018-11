Selección de Panamá: Gary Stempel quiere el reto de llevar a los canaleros a Qatar 2022

Gary Stempel, técnico interino de Panamá, manifestó que si le dan el trabajo de técnico a tiempo completo de la roja centroamericana lo comprometería a llevarla al próximo mundial.

"Si me dan el trabajo a tiempo completo, yo estoy obligado a llevar a Panamá al mundial de Qatar 2022", indicó el anglopanameño en conferencia de prensa.

Sobre las cuatro derrotas que acumula en estos cinco partidos, donde solo ha conseguido un empate, Gary Stempel expresó: "yo no me voy a mortificar por estas derrotas, ni tampoco me voy a emocionar por las victorias".

El responsable técnico provisional de Panamá, por otro lado, habló sobre el tema de jugadores que hacen falta en sus convocatorias.

"Hay tantos jugadores diferentes para darle la oportunidad, pero eso no es nada fácil, me encantaría darle la oportunidad a todos", puntualizó.



Fuente: EFE