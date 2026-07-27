Por Fernanda Huapaya

La eliminación de Brasil frente a Noruega fue una de las sorpresas que dejó el Mundial 2026, ya que apagó el sueño del hexacampeonato y marcó la última copa del mundo de Neymar. En ese contexto, cobran especial relevancia las declaraciones que Cafú, uno de los últimos campeones del mundo con la selección brasileña, le brindó a El Comercio durante su visita a la exposición From Roots to Soul, organizada por la Conmebol en Miami Beach.

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