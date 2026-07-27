La eliminación de Brasil frente a Noruega fue una de las sorpresas que dejó el Mundial 2026, ya que apagó el sueño del hexacampeonato y marcó la última copa del mundo de Neymar. En ese contexto, cobran especial relevancia las declaraciones que Cafú, uno de los últimos campeones del mundo con la selección brasileña, le brindó a El Comercio durante su visita a la exposición From Roots to Soul, organizada por la Conmebol en Miami Beach.
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El histórico lateral derecho, campeón mundial en 1994 y 2002, fue uno de los invitados de la muestra que reúne parte de la historia del fútbol sudamericano. Allí conversó con este Diario sobre el presente del fútbol de la región y dejó un mensaje de respaldo a Mano Menezes, actual entrenador de la selección peruana.
Consultado por el nuevo proceso de la Blanquirroja, Cafu no dudó en elogiar al estratega brasileño, a quien conoce por su trayectoria y por su paso al frente de la propia selección de Brasil. Además, se mostró convencido de que Perú volverá a disputar una Copa del Mundo bajo su conducción.
“Grande Menezes, ahí está con Sidnei, su auxiliar. Tengo certeza que ellos van a hacer un trabajo fantástico con Perú para pasar a la Copa del Mundo del 2030, clasificando a Perú para la Copa del Mundo. Es un entrenador extremamente competente, por donde pasó mostró su potencial, su trabajo, su valor. Esperamos que Mano Menezes con la selección de Perú pueda clasificar a la selección al próximo Mundial nuevamente”, declaró a El Comercio.
Las palabras del excapitán brasileño adquieren una dimensión especial tras el duro presente que atraviesa la ‘Canarinha’. Mientras Brasil inicia un nuevo proceso de reconstrucción luego de su inesperada eliminación, Cafu puso el foco en uno de los entrenadores brasileños con mayor experiencia internacional, hoy al mando de Perú.
¡𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀! 🇵🇪
Mano Menezes continúa su recorrido por los clubes de la Liga1. Esta semana visitó ADT de Tarma, donde fue recibido por el profesor Francisco Usúcar.
Durante la conversación, el exfutbolista también fue consultado por una de las medidas que más debate ha generado en el fútbol: la posibilidad de sancionar a los jugadores que se cubran la boca al hablar dentro del campo. Para el bicampeón del mundo, esa regla no debería existir.
“No me parece. Creo que debe ser algo normal poder hacerlo siempre que no se falte el respeto, pero es parte del fútbol”, afirmó Cafu, quien dejó su postura sobre un tema que sigue generando controversia mientras Brasil asimila una eliminación que volvió a sacudir al fútbol sudamericano.
Licenciada de Comunicación por la Universidad de Lima. Trabaja en El Comercio desde el 2023, cubre Alianza Lima y la selección peruana desde el 2020 con pasado en RPP Noticias, ESPN y Diario Depor. Coautora del libro "Apoderándose del área". Ver más