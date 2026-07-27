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El histórico lateral derecho, campeón mundial en 1994 y 2002, fue uno de los invitados de la muestra que reúne parte de la historia del fútbol sudamericano. Allí conversó con este Diario sobre el presente del fútbol de la región y dejó un mensaje de respaldo a Mano Menezes, actual entrenador de la selección peruana.

Consultado por el nuevo proceso de la Blanquirroja, Cafu no dudó en elogiar al estratega brasileño, a quien conoce por su trayectoria y por su paso al frente de la propia selección de Brasil. Además, se mostró convencido de que Perú volverá a disputar una Copa del Mundo bajo su conducción.

Brasil fue la última selección sudamericana en coronarse campeona en un Mundial. Fue en Corea Japón 2002 y Cafú era el capitán. (Foto: Pedro UGARTE/AFP). / PEDRO UGARTE

“Grande Menezes, ahí está con Sidnei, su auxiliar. Tengo certeza que ellos van a hacer un trabajo fantástico con Perú para pasar a la Copa del Mundo del 2030, clasificando a Perú para la Copa del Mundo. Es un entrenador extremamente competente, por donde pasó mostró su potencial, su trabajo, su valor. Esperamos que Mano Menezes con la selección de Perú pueda clasificar a la selección al próximo Mundial nuevamente”, declaró a El Comercio.

Las palabras del excapitán brasileño adquieren una dimensión especial tras el duro presente que atraviesa la ‘Canarinha’. Mientras Brasil inicia un nuevo proceso de reconstrucción luego de su inesperada eliminación, Cafu puso el foco en uno de los entrenadores brasileños con mayor experiencia internacional, hoy al mando de Perú.

¡𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀! 🇵🇪



Mano Menezes continúa su recorrido por los clubes de la Liga1. Esta semana visitó ADT de Tarma, donde fue recibido por el profesor Francisco Usúcar.



Su próximo destino será Sport Huancayo.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/uk2mmPrxBa — La Bicolor (@SeleccionPeru) July 21, 2026

Durante la conversación, el exfutbolista también fue consultado por una de las medidas que más debate ha generado en el fútbol: la posibilidad de sancionar a los jugadores que se cubran la boca al hablar dentro del campo. Para el bicampeón del mundo, esa regla no debería existir.

“No me parece. Creo que debe ser algo normal poder hacerlo siempre que no se falte el respeto, pero es parte del fútbol”, afirmó Cafu, quien dejó su postura sobre un tema que sigue generando controversia mientras Brasil asimila una eliminación que volvió a sacudir al fútbol sudamericano.

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