Confesó que cada recuerdo en familia, siempre está cargado de emociones por todo lo que vivió para llegar hasta donde está. Christian Cueva reveló varios detalles de su carrera futbolística hasta la actualidad y contó un detalle que pocos sabían: el emotivo llanto en familia cuando fue convocado a su primera Copa América en 2015.

El hoy volante del Pachuca de México contó, en transmisión en vivo con Yoshimar Yotún, que esperaba ansioso la convocatoria y cuando vio su nombre, todos en su casa dejaron caer las lágrimas.

La verdad que esa convocatoria no me la esperaba. “Yo estaba jugando en Alianza Lima y veníamos con bastantes polémicas porque hubo un partido en que se me cruzaron los cables y nos habían expulsado a cinco jugadores -recuerda Cueva ante Yoshimar Yotún- y días antes de la convocatoria, nos dan dos días libres y me voy a Trujillo con la familia y estaba sentado en mi sofá esperando que salga la lista. Justo en es momento mi mujer se para y se va y salé mi nombre”.

Pero la emoción vino después. “En ese momento me paré y llamé a Pamela, estaba ella, mi hija Brianna y Fabi (hija mayor de su esposa) y les dije, ‘miren, ahí está mi nombre’ y se pusieron a llorar. Y uno no quería, pero también me ganó y me puse a llorar con ellas. Fue muy emocionante", contó.

Gareca presente desde el inicio

Otro detalle que cuevita reveló de ese llamado a la Copa América, fueron las constantes llamadas de Ricardo Gareca para preguntarle por cualquier cosa, menos de fútbol.

“Me llamaba seguido y siempre me preguntaba por cómo estaba, cómo estaba la familia, como estaban mis hijos y yo nunca entendí por qué. Siempre me decía cuándo me va a hablar de fútbol. Por eso tampoco me esperaba la convocatoria”, señaló.

