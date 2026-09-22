El Mundial 2026 terminó, pero para las selecciones de Sudamérica y de la Concacaf el fútbol apenas vuelve a empezar. La ventana internacional de septiembre y octubre funciona como una frontera: de un lado quedan los nombres, las historias y las decepciones de la Copa del Mundo; del otro aparece la necesidad de construir nuevos equipos pensando en el siguiente ciclo.

Argentina tiene una despedida preparada. Brasil busca recomponerse. Ecuador estrena a Marcelo Gallardo. México abre la era de Rafael Márquez. Uruguay pone a Diego Forlán al frente de una selección golpeada. Y Perú vuelve a poner los ojos sobre Gianluca Lapadula.

Estos son los principales movimientos de las selecciones latinas en la primera fecha FIFA posterior al Mundial.

Argentina: el último baile de Messi

Rivales: Bolivia (30 de septiembre, Córdoba), Burkina Faso (3 de octubre, Buenos Aires) y Benín (6 de octubre, Buenos Aires).

La Albiceleste comienza a mirar más allá de la generación que conquistó el Mundial de Qatar. Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada aparecen entre las nuevas alternativas convocadas para esta etapa.

Leandro Paredes y Nahuel Molina no estarán disponibles por las sanciones derivadas de los incidentes de la final mundialista ante España.

Pero todos los caminos conducen al 6 de octubre. Ese día, Lionel Messi jugará su último partido con Argentina frente a Benín, en el Monumental. El capitán se despedirá como máximo goleador histórico de la selección y como el futbolista con más partidos disputados con la camiseta albiceleste. La AFA ya prepara una jornada especial para cerrar una historia que comenzó en 2005.

Brasil: Ancelotti empieza de nuevo

Rivales: Australia (dos partidos, en Townsville y Brisbane) e India (3 de octubre, Calcuta).

Carlo Ancelotti tiene una tarea distinta después del Mundial. El técnico italiano comenzó a introducir nuevos nombres y apenas nueve de los 26 mundialistas aparecen en esta convocatoria.

Estêvão y Pedro regresan al equipo, mientras que João Pedro queda fuera por lesión. Marquinhos representa la experiencia en una selección que también transita el retiro internacional de Neymar y las ausencias de Alisson y Casemiro.

El desafío brasileño ya no consiste solamente en encontrar resultados. También pasa por construir la siguiente versión de una selección que necesita renovar parte de su estructura.

Colombia: empieza la transición

Rivales: México, Paraguay y Perú.

Néstor Lorenzo decidió acelerar el recambio. La convocatoria presenta once debutantes, entre ellos Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo y Camilo Durán.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero ya no forman parte del proyecto. Luis Díaz tendrá descanso por un acuerdo con Bayern Múnich, mientras que tampoco fueron convocados Camilo Vargas y Jefferson Lerma.

El técnico colombiano tiene ahora una oportunidad para comprobar cuánto puede cambiar una selección sin varios de los nombres que marcaron su ciclo.

Ecuador: el debut del ‘Muñeco’

Rivales: Corea del Sur, Japón y Panamá/Nueva Zelanda.

Marcelo Gallardo comienza oficialmente su etapa como seleccionador ecuatoriano. El argentino fue presentado con una misión ambiciosa y tendrá que hacerlo, además, con algunas bajas importantes.

Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Piero Hincapié están lesionados. Kendry Páez tampoco aparece en la convocatoria.

La novedad más llamativa es el regreso del arquero Hernán Galíndez, quien había anunciado su retiro de la selección después del Mundial. Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo también aparecen como piezas ofensivas para observar.

Perú: Lapadula vuelve a escena

Rivales: Estados Unidos (26 de septiembre), México (29), Canadá (3 de octubre) y Colombia (6).

Para la selección peruana, esta gira representa mucho más que cuatro amistosos. Mano Menezes empieza a darle forma a un equipo que deberá pensar en el próximo proceso mundialista y tendrá delante a cuatro rivales de exigencia.

La principal novedad es Gianluca Lapadula. El delantero de 36 años vuelve a la convocatoria después de su última aparición con Perú en marzo de 2025. Su regreso coincide con un buen momento individual en Universitario y le ofrece a Menezes una alternativa de experiencia para el ataque.

Renato Tapia, Christian Cueva y Carlos Zambrano no forman parte de esta convocatoria. Tampoco fue incluido Felipe Chávez, cuyo pase pertenece a Bayern Múnich.

Para Menezes, la misión será evaluar jugadores y encontrar respuestas. Para Lapadula, volver a ponerse la camiseta peruana significa abrir nuevamente una puerta que parecía cerrada.

Chile: todavía busca el relevo

Rivales: Canadá, Estados Unidos y México.

Chile continúa buscando una generación capaz de asumir el lugar que dejaron Alexis Sánchez y Arturo Vidal. La ausencia de Erick Pulgar, que no juega con la selección desde 2024, es otra de las situaciones pendientes.

Nicolás Córdova continúa como técnico interino mientras la Federación define al entrenador que conducirá el siguiente proceso.

Paraguay: continuidad con Alfaro

Rivales: Bolivia y Colombia.

Gustavo Alfaro renovó contrato hasta 2030 y tiene ahora la tarea de profundizar el proceso que llevó a Paraguay al Mundial.

Santiago Rojas, Cléver Ferreira, Alexis Cañete, Enso González, Hugo Quintana, Robert Morales y Hugo Benítez aparecen entre los jugadores llamados para esta etapa. Varios mundialistas, como Fabián Balbuena, Roberto Fernández, Damián Bobadilla y Braian Ojeda, quedaron fuera.

Uruguay y Venezuela: dos selecciones que también cambian

Uruguay tendrá a Diego Forlán como entrenador interino. La Celeste enfrentará a Japón, Corea del Sur e India mientras intenta recomponerse después de una eliminación mundialista en fase de grupos. Nahitan Nández y Lucas Torreira son algunas de las novedades.

Venezuela, por su parte, busca construir una selección sin Salomón Rondón, Tomás Rincón, Yeferson Soteldo ni Jefferson Savarino. Jesús Ramírez y Kevin Kelsy aparecen como candidatos para asumir el puesto de delantero centro.

Oswaldo Vizcarrondo intentará darle continuidad a una generación que tiene un objetivo todavía pendiente: llevar por primera vez a Venezuela a un Mundial.

La pelota vuelve a rodar después de la Copa. Pero esta vez el contexto es diferente. Ya no se juega para llegar a Qatar, Norteamérica o una final. Se juega para descubrir quiénes serán los protagonistas del próximo ciclo. En Buenos Aires, Messi prepara su despedida. En Lima, Lapadula vuelve a escena. Y en el resto del continente, una nueva generación empieza a pedir espacio.

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