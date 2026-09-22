Por Jasson Curi Chang

El Mundial 2026 terminó, pero para las selecciones de Sudamérica y de la Concacaf el fútbol apenas vuelve a empezar. La ventana internacional de septiembre y octubre funciona como una frontera: de un lado quedan los nombres, las historias y las decepciones de la Copa del Mundo; del otro aparece la necesidad de construir nuevos equipos pensando en el siguiente ciclo.

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