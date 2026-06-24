Por Marco Quilca León

En los pasillos del Mundial 2026 hay futbolistas que nacieron después de que Perú jugara su penúltimo Mundial, el de España 1982. También hay periodistas que cubren su primera Copa del Mundo, todavía sorprendidos por la magnitud del evento. Y luego está Enrique Macaya Márquez. A sus 91 años, el argentino camina por los estadios de Norteamérica como lo ha hecho durante casi siete décadas. Es su Mundial número 18. Una cifra que parece pertenecer más a los libros de historia que al presente. Porque cuando comenzó esta travesía, Pelé era apenas una promesa; hoy, después de haber visto pasar generaciones enteras de campeones, sigue ocupando su lugar en la tribuna de prensa. Y el último lunes vio a Lionel Messi batir el récord de máximo goleador en la historia del certamen.

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