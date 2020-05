No jugó la final de la Copa Libertadores en el Monumental de Ate, pero sí estuvo inscrito por el Flamengo, finalmente campeón del certamen en el 2019. Miguel Trauco, lateral izquierdo de la selección peruana, contó que sí recibió su medalla, pero nunca llegó el premio por levantar el trofeo.

“Tengo mi medalla de la Copa Libertadores y Brasileirao, pero no cayó nada. Se hicieron los coj...”, contó entre risas en una divertida entrevista con Aldo Corzo. Hay que recordar que Trauco coincidió muchos meses con Paolo Guerrero en Flamengo.

“Mi paso por el Flamengo fue más o menos. Siento que tuve para dar más, pero por no ser brasilero no me daban muchas oportunidades. Entraba hacia pase gol o dos pase gol, y al siguiente partido en la banca. Siempre se fijaron más en mis errores que en lo que podría brindar”, contó el ex Universitario.

Luego de salir de Flamengo y tener buenas presentaciones con la Selección Peruana, Miguel Trauco fue fichado por Saint-Étienne de la Ligue 1, competencia que fue dada por finalizada debido a la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

