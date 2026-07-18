Por Jasson Curi Chang

Ante todos los ojos, este Mundial 2026 parece pertenecer a los goleadores. Otros, podrán decir que a los estrategas. Y, claro, también habrán quien digan que los arqueros terminaron robándose los aplausos. Para José Carvallo, mundialista con Perú en Rusia 2018 y hoy panelista del programa de streaming Juego en Corto que se emite por el YouTube de Depor, la Copa del Mundo quedará en la memoria precisamente por eso: porque detrás de los goles de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland hubo una generación de porteros que elevó el nivel de la competencia.

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