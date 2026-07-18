Ante todos los ojos, este Mundial 2026 parece pertenecer a los goleadores. Otros, podrán decir que a los estrategas. Y, claro, también habrán quien digan que los arqueros terminaron robándose los aplausos. Para José Carvallo, mundialista con Perú en Rusia 2018 y hoy panelista del programa de streaming Juego en Corto que se emite por el YouTube de Depor, la Copa del Mundo quedará en la memoria precisamente por eso: porque detrás de los goles de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland hubo una generación de porteros que elevó el nivel de la competencia.

Este lunes, vía YouTube de Depor: Juego en Corto, edición post final del Mundial 8:00 a.m. con Carolina Salvatore, Fernanda Huapaya, José Carvallo y Diego Penny

Mientras la final enfrenta a Emiliano “Dibu” Martínez con Unai Simón, dos de los mejores guardametas del torneo, Carvallo sostiene que el verdadero crecimiento del puesto va mucho más allá de los nombres más mediáticos.

“Definitivamente es un Mundial donde los arqueros han crecido muchísimo. He visto buenas intervenciones y grandes actuaciones”, afirma. Para el exguardameta de Universitario, el cambio responde a una transformación silenciosa que ocurrió en las últimas décadas: el protagonismo que adquirieron los entrenadores de arqueros dentro de los comandos técnicos.

El programa deportivo digital de Depor y El Comercio estrenará horario desde este 18 de junio y tendrá a Carolina Salvatore junto a Diego Penny y José Carvallo en la conducción, y a Fernanda Huapaya como enviada especial cubriendo el Mundial 2026.

“Estamos hablando de un deporte con más de cien años de historia, pero donde el entrenador específico de arqueros tiene menos de cincuenta años de existencia. Hoy es una pieza fundamental. Se nota una diferencia abismal en el trabajo y en la preparación”, explica.

Carvallo resume esa evolución con una frase que rompe un viejo paradigma del fútbol. “El arquero, con una atajada, puede ser tan importante como el jugador que marca un gol”. Una reflexión que encuentra respaldo en este Mundial, donde varias eliminatorias se resolvieron gracias a intervenciones decisivas bajo los tres palos.

Los arqueros que más sorprendieron

Aunque la atención suele concentrarse en figuras consolidadas como Emiliano Martínez o Unai Simón, Carvallo encuentra sus mayores descubrimientos lejos de los favoritos.

Los arqueros africanos fueron, para él, una de las grandes revelaciones del campeonato. Destaca especialmente al congolés Lionel Mpasi-Nzau y al ghanés Benjamin Asare, ambos protagonistas de actuaciones que sostuvieron a sus selecciones en momentos de máxima exigencia.

Pero si debe elegir al guardameta que más lo impresionó durante el torneo, la respuesta sale casi de inmediato. “Bart Verbruggen, de Países Bajos. Tengo la impresión de que va a marcar una época”, sostiene.

El neerlandés, de apenas 23 años, aparece para Carvallo como uno de los grandes nombres del futuro inmediato del puesto. También menciona al noruego Ørjan Nyland, decisivo durante gran parte del torneo pese al error que cometió en la eliminación frente a Inglaterra.

“Fue fundamental para eliminar a Brasil. Más allá de la última jugada contra Inglaterra, hizo un gran Mundial”, resume.

El reto de la selección peruana

Si el Mundial deja una enseñanza, Carvallo cree que Perú debe empezar a aplicarla cuanto antes. Pedro Gallese continúa siendo, para él, el dueño absoluto del arco de la selección. Incluso lo considera el mejor arquero que ha defendido la camiseta peruana. Sin embargo, también entiende que el relevo no puede improvisarse cuando llegue el momento.

“No vamos a tener a Gallese diez o veinte años más. Hay que empezar a darle minutos a otros sin quitarle su lugar a Pedro. Deben ganar experiencia y conocer lo que significa jugar con la selección”, sostiene.

El exguardameta considera que el universo de arqueros nacionales es hoy mucho más amplio que hace algunos años. Entre los nombres que destaca aparecen Alejandro Duarte, Diego Romero, Pedro Díaz y Diego Enríquez, además de otros jóvenes que empiezan a consolidarse en provincias.

Faustino Asprilla elogió a Pedro Gallese tras su desempeño en Deportivo Cali

Especial atención dedica a Diego Romero, a quien considera una de las principales promesas del arco peruano. También valora el crecimiento de Pedro Díaz y cree que Enríquez posee las condiciones necesarias para pelear un puesto pese a un semestre irregular.

“El crecimiento de los arqueros peruanos ha sido muy bueno. Lo que falta es darles más oportunidades para que adquieran ese roce internacional que solo ofrece la selección”, concluye.

En un Mundial donde los reflectores apuntan a Messi, Mbappé o Haaland, José Carvallo recuerda que muchas veces las Copas del Mundo también se ganan desde el otro extremo de la cancha. Allí donde una mano salva un gol, cambia una historia y termina valiendo exactamente lo mismo que un grito en el área rival.

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