Ricardo Gareca detalló por qué resistió a una oferta concreta de Boca Juniors tras finalizar el exitoso proceso de la selección peruana rumbo a Rusia 2018, cuando estuvo a la espera de una oportunidad para dirigir la ‘Albiceleste’ que nunca llegó.

En ese entonces, el club ‘Xeneize’ intentó convencer al ‘Tigre’ y planteó una oferta concreta al DT que llevó de regreso a la ‘Blanquirroja’ a un Mundial después de 36 años, pero demoró y recibió un “no” de respuesta.

“Boca tuvo una iniciativa cuando yo tenía contrato (con la selección peruana) y se diluyó todo. Esto fue antes de que agarre Alfaro, en la presidencia de Angelici, pero yo ya había firmado contrato con Perú”, señaló el técnico de la bicolor este jueves en diálogo con Radio Mitre.

Luego opinó que su arribo a Boca Juniors es “improbable”, al margen si le gustaría o no dirigir al popular cuadro azul y oro que representó como jugador. “De parte mía es muy difícil todo por el hecho de que me he acostumbrado a respetar los contratos. En ese escenario, son pocas las posibilidades porque Boca es una institución que cuando quiere un técnico, lo va a buscar y por ahí se lo termina llevando”, indicó.

Su respuesta hubiera sido totalmente distinta con la selección argentina, reconoció. “Yo tenía una predisposición importante. Lo único que me hacía dudar de continuar en Perú era la posibilidad de que en la selección (argentina) podían llegar a hablarme. No contemplé ir a trabajar a otro lugar, y le había pedido al presidente de la federación peruana 30 días para pensar, pero siempre estuve convencido de continuar en Perú”, comentó.

Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors, reveló en octubre de 2019 que Ricardo Gareca fue uno de los dos técnicos de renombre que no aceptaron la dirección técnica del ‘Xeneize’ tras la final de Copa Libertadores en el Bernabéu. El otro fue Gerardo Martino.

