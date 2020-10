Hace unos días Gianluca Lapadula se tatuó el rostro de una cultura andina en uno de sus brazos y señaló que lleva enquistada sus raíces peruanas. A Santiago Ormeño le consultaron si haría lo mismo y el delantero del Puebla respondió afirmativamente. “Muchos tatuajes no tengo, pero sí me tatuaría la bandera de Perú”.

El atacante peruano mexicano analizó la presentación de la Selección peruana ante Paraguay y Brasil. Así mismo, elogió el buen momento que mostró André Carrillo, mostró su respaldo a Raúl Ruidíaz y el buen funcionamiento del equipo de Ricardo Gareca.

No pierde la fe

El camino a Qatar 2022 inició hace una semana y la Selección peruana sumó un punto tras el empate con Paraguay y la derrota ante Brasil, pero el plantel de Ricardo Gareca demostró que está para pelear grandes cosas. En la previa del debut de las eliminatorias sonó el nombre de Santiago Ormeño para sumarse al ataque bicolor y el delantero del Puebla ratificó sus ganas de vestir la blanquirroja.

“Sí quiero ir para allá. Es mi sueño jugar en la selección. Nunca dije que no quiero ir. Sé que Ricardo Gareca me sigue. Ahora ya pasé el Covid y quiero recuperarme para jugar”, dijo Ormeño durante una entrevista a ‘DirecTV Sports’.

Para esta primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, Gareca no convocó a Ormeño, pero el delantero no se desespera y, con el apoyo de su técnico Juan Reynoso, confía en un pronto llamado a la Selección peruana. “Reynoso me comentó que estaba la oportunidad y que estuviera atento, pero que me mantuviera pensando en el Puebla. No llegó la convocatoria, pero me dijo que no me desanimara”, explicó.

