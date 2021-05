Santiago Ormeño atraviesa por un gran momento en Puebla y es el goleador de la Liga MX con nueve goles. El delantero fue preconvocado por Ricardo Gareca para formar parte del plantel de la selección peruana en la Copa América 2021.

El atacante mexico-peruano habló por primera vez sobre no estar considerado por Gerardo Martino para la selección de México. Ormeño concedió una entrevista a la web ‘Mediotiempo’ en la que reveló estar enfocado en su presente.

“No me puede causar molestia algo que no está en mis manos; no soy yo el que decide. Hay otras personas que son las que toman las decisiones (en la selección de México) y pues no me puedo romper la cabeza por eso”, explicó el delantero.

Por otro lado, Ormeño reveló sentirse tranquilo con su presente y no permitir que nada lo distraiga. “Obviamente a lo mejor puede no gustarte algo, puedes estar en desacuerdo o lo que sea, pero yo soy una persona que cuando algo no está en sus manos, trata de ponerlo a un costado, a un lado, que no se me meta en la cabeza porque pues cualquiera de esas cosas te afectan y estar bien mentalmente es demasiado importante para rendir en lo futbolístico”, declaró.

Frase polémica

Santiago Ormeño no se encuentra en los planes de ‘Tata’ Martino para la selección de México, Rogelio Funes Mori está próximo a recibir la nacionalidad azteca y podría ser convocado al Tri. El delantero de Puebla se declaró “fan” del argentino, pero no esta de acuerdo con el llamado de futbolistas naturalizados a un combinado nacional.

“A mí me encanta Funes Mori, de verdad creo que es mi centro delantero favorito de la liga, literal. Me encanta, me fascina, se me hace un crack. Pero, siendo sincero y no porque ‘no, que a lo mejor que él va y yo no, todas esas cosas déjalas a un lado; pero sí, el tema de los naturalizados, no estoy tan en acuerdo pero pues por algo se hará, tal vez si esto sucede o cuando ha sucedido en cualquier parte del mundo en otras selecciones naturalizar a alguien, lo hacen los técnicos pensando en el bien del equipo, si creen que ese es el bien del equipo, pues adelante. Pero sí, no estoy a favor, la verdad”, indicó Ormeño.

Conforme a los criterios de Saber más