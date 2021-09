Conforme a los criterios de Saber más

Qué terco es Ricardo Gareca. La afirmación proviene de todos aquellos que juegan a ser técnicos en WhatsApp. No entienden por qué el argentino insiste en un mismo jugador, en un mismo sistema. O utilizan las redes para criticar por qué el ‘Tigre’ hizo tal sustitución o se demoró tanto, en todo caso.

Es normal. Pasa en Perú y en todo el mundo. Cuando juega la selección de tu país, las expectativas por ganar, ver que el equipo sigue vivo en la tabla y con posibilidades de clasificar a un mundial, piensas que el entrenador va a leer tu comentario en Facebook y hacer lo que, supuestamente, tú y ‘todo el mundo’ pide.

Los hinchan olvidan rápido. No se acuerdan cuando Gareca apostó por Gallese para el Argentina vs. Perú en La Bombonera cuando se acaba de recuperar de una lesión: la rompió. Empatamos 0-0 y sumamos un punto importantísimo para llegar a Rusia. No se acuerdan cuando Gareca se la jugó por Ramos y Rodríguez (para sentar a Zambrano y Ascues), que fue finalmente la dupla de centrales titular del Mundial pasado.

Bajo las órdenes de Gareca, Perú sumó ocho puntos en las Eliminatorias tras conseguir su primera victoria como local en el certamen rumbo a Qatar 2022. (Foto: AFP)

No se acuerdan cuando sentó a Luis Advíncula para darle lugar a un Aldo Corzo en el que nadie creía y que se terminó convirtiendo en el (único) suplente de ‘Lucho’ u opción para titular en partidos cerrados donde el objetivo era cuidarse en defensa. Fue Gareca -por si no lo recuerdan- quien hizo sentar cabeza a Christian Cueva, hoy uno de los mejores en Perú.

Y también fue el ‘Tigre’ quien sacó lo mejor de Edison Flores, un futbolista que anotó goles importantes como ante Uruguay y Ecuador y hasta hace poco si salía en banca de suplentes. La lista no acaba aquí, podríamos dedicarle una edición completa a este tema.

¿Por qué todo este preámbulo? Porque en la fecha triple hubo rendimientos individuales muy bajos. No descubro nada al decir que los más notorios fueron tres: Anderson Santamaría, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún. Pero claro, una cosa es darse cuenta de lo evidente y otra muy distinta es jugar a ser técnico. Los tres son jugadores difíciles de reemplazar.

Anderson Santamaría

No cabe duda que es el más señalado de la fecha triple. Se equivocó en los tres partidos y en dos de ellos su errores nos pasaron factura. Ante Uruguay nos empataron en 5′ un partido que podríamos haber ganado -jugamos ligeramente mejor que los charrúas- y contra Brasil fue protagonista de los dos goles.

La pregunta es: ¿Por qué Gareca insiste en Santamaría? O insistía, porque no fue hasta el mediotiempo del partido contra el cuadro de Tite que decidió cambiarlo por Christian Ramos. Anderson no solo demostró en la Copa América (y antes, cuando le tocó ser suplente) ser un defensa inteligente, rápido y seguro, sino también con capacidad para salir jugando.

Anderson Santamaría fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Suma cuatro partidos en las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: AFP)

Gracias a su pasado como mediocampista, Santamaría puede jugar a un toque o zafar de la presión con un amague. “La idea no es tirarla”, dijo Pedro Gallese en la conferencia post Perú-Brasil sobre su compañero. Confirmando una de la razones por las que Gareca lo hizo titular.

Reemplazarlo no es fácil por varias razones. 1) Carlos Zambrano, el mejor defensa de la selección, no es considerado hoy por el técnico. 2) Christian Ramos es un defensa sólido, práctico y cumplidor. Pero no es el mismo de hace cuatro años ni tiene la técnica de Anderson. 3) No hay muchas más opciones. Quien podría recibir una oportunidad es Miguel Araujo, quien no tuvo actividad el mes pasado.

Luis Advíncula

Los jugadores, como los equipos, también pasan por rachas. Y esta no es una buena para Luis Advíncula. Sigue siendo el futbolista veloz que sorprende al mundo, pero ha perdido eso que lo por un tiempo lo convirtió en un lateral derecho de alto nivel: precisión, concentración y seguridad.

Sus habilidades físicas no las ha perdido, pero en esta fecha triple erró muchos pases, no tiró un buen centro y cometió errores en defensa (como ante Brasil) que nos metieron en problemas.

El 'Rayo' durante los entrenamientos de la selección peruana en Recife, Brasil. (Foto: Instagram @luisadvincula17_)

Está Aldo Corzo, sí. Está Jhilmar Lora, sí. ¿Pero ofrecen todo lo que puede dar el mejor Luis Advíncula? Corzo puede ofrecer mejor rendimiento en defensa, quizá. Y Lora, interesantes cosas en ataque. Pero insisto, ¿alcanzan como para sentar a Advíncula? Para pensar.

Yoshimar Yotún

Cuando Yotún juega bien, Perú juega bien. Cuando está mal, Perú no funciona. Así de importante es el zurdo en la alineación titular de Ricardo Gareca.

Yoshimar es el motorcito del equipo. Lo hace volar, o lo hace retroceder. Cuando sus pases filtrados, esos que más daños hacen a las defensas, son exactos, Perú sabe llegar con peligro al arco rival.

Yoshimar Yotún no tuvo una buena fecha triple con Perú (Foto: Reuters)

Cuando está impreciso, errático, sin claridad en la cabeza para llevar el peso del juego sobre su pie izquierdo, no pasa lo que vimos contra Venezuela: no encontramos el rumbo para hacer buen juego.

El Yotún de la fecha triple de setiembre solo tuvo algunos buenos momentos contra Uruguay. ¿Perú va a depender siempre de él? ¿Es reemplazable el hombre del Cruz Azul? Algo extraño que sucedió en la fecha triple es que Gareca lo según en el segundo tiempo. No es muy usual.

El ‘Tigre’ probó con una variante que hace mucho no utilizaba: mover a Edison Flores a la primera línea de volantes. A mi parecer, no salió mal. Pero también es cierto que el partido ya estaba totalmente controlado por Brasil. La otra opción es Pedro Aquino, que hoy no es considerado y el otro es Sergio Peña, que hasta ahora Gareca no se ha animado a ponerlo sin Yotún en cancha.

