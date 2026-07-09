Por Marco Quilca León

El Mundial de 2026 todavía no ha coronado a su campeón y la FIFA ya tiene sobre la mesa una discusión capaz de transformar otra vez el torneo más importante del planeta. La posibilidad de organizar una Copa del Mundo con 64 selecciones en 2030, el año en que se celebrará el centenario del campeonato, dejó de ser una idea aislada para convertirse en un tema de debate dentro del fútbol internacional. La propuesta, impulsada por la Conmebol, promete una celebración sin precedentes, pero también despierta interrogantes sobre el futuro de una competencia que, para muchos, ya cambió demasiado.

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