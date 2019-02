¿Cómo la selección Sub 20 de Venezuela sigue sumando triunfos a pesar de la crisis?

Con una inflación que supera el millón por ciento, escasez de alimentos y medicinas, y una creciente tensión política que mantiene a la región en vilo, el fútbol —especialmente la Sub 20— es una de las pocas buenas noticias para Venezuela, el único país de la Conmebol que no ha clasificado a un Mundial y uno de los dos que no han ganado la Copa América.

La selección juvenil de la vinotinto viene disputando el hexagonal final del Sudamericano que se desarrolla en Chile y está a un paso de clasificar al Mundial de la categoría en Polonia. ¿Cómo se salvó el fútbol de la crisis? Acá lo explicamos.

– Minutos en cancha y el factor Farías –

Retrocedamos 12 años y viajemos hasta Paraguay, concretamente al Sudamericano Sub 20 del 2007. La vinotinto, dirigida por Nelson Carrero, contaba entre sus filas con Tomás Rincón. Primer partido, primera sorpresa: triunfo 1 a 0 frente a Uruguay. Luego volvería el golpe de realidad: goleadas contra Ecuador, Argentina y un 2-1 frente a Colombia terminarían enterrando las esperanzas llaneras que acabó con solo tres puntos en el torneo. Mejor que Perú que no logró ninguno.

Este torneo marcó el punto de quiebre del fútbol venezolano. La federación implementó una regla que obligaba a los equipos de Primera División a tener por lo menos un jugador categoría Sub 20 en cancha y a los de la Copa Venezuela a tener, por lo menos, un Sub 20 y un Sub 17 como titulares en cada partido.

“El gran gestor de estas camadas ha sido la implementación de la regla del Sub 20 en cancha impuesta por la FVF”, considera el narrador y comentarista deportivo venezolano Jaime Ricardo Gómez. Sumado a esto, tras la turbulenta renuncia de Richard Páez como entrenador de la selección mayor, llegó César Farías, un personaje trascendental en la curva de evolución del balompié vinotinto.

“El primer éxito de la Sub 20 se da en el 2009, cuando clasifica al Mundial de Egipto. Hubo mucho trabajo, mucha planificación e inversión de la FVF para la preparación de los técnicos. Farías le dio una preponderancia al fútbol formativo, a partir de ahí se generó un trabajo continuo con los diversos técnicos”, explica el periodista Carlos Domingues.

Fue la primera participación de Venezuela a una Copa del Mundo juvenil y los resultados fueron alentadores. Superó a Nigeria por uno a cero, le clavó ocho goles a Tahití, pero cayó ante España por 3 a 0.

Clasificada como segunda del Grupo B se quedó en octavos de final tras perder por 2 a 1 contra Emiratos Árabes Unidos. Más allá del resultado, el equipo venezolano registró un hito nunca antes visto en el fútbol juvenil. Dos jugadores marcaron un hat trick contra Tahití: Yonathan del Valle y José Salomón Rondón pasaron a la historia.

– Giras e inversión –

Según Domingues, las selecciones juveniles venezolanas realizan cada año y medio hasta 30 módulos de trabajo, que incluyen giras nacionales e internacionales. “Todos los años acuden al Torneo Internacional de Fútbol de L'Alcúdia (en España), también participan en cuadrangulares”, añade.

“Hay en la FVF un decidido apoyo a las categorías menores. Gestionando apoyo económico, giras al exterior, torneos, amistosos internacionales, concentraciones permanentes para módulos de trabajo”, coincide Gómez.

A esto se debe añadir que respetan procesos a largo plazo: Farías tuvo un ciclo de seis años, Rafael Dudamel, técnico actual, lleva ya cuatro y José Hernández, a cargo de la Sub 17, llegó junto a él.

¿Y qué hay de los recursos económicos en un país donde la gente muere de hambre? Domingues señala que no se conoce el presupuesto de la FVF, fiel reflejo del hermetismo y la poca transparencia que campea en la mayoría de instituciones de ese país. Hasta hace unos años el Banco Mercantil y Herbalife eran los principales sponsors de la vinotinto; sin embargo, la crisis los alejó del balompié y dejó a la petrolera estatal PDVSA como único aportante.

“PDVSA ha comprometido algunos recursos en dólares para rescatar el duro momento de la FVF. Tengo entendido que hubo una derogación de PDVSA a la FVF de 3,5 millones de dólares justo antes de ir al Sudamericano de Chile. Aunque, claro, esto es un aproximado”, explica Domingues.

En ese caso, el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos contra PDVSA y su filial Citgo podría tener una fuerte repercusión en el desarrollo del fútbol.

Esta fórmula, sin embargo, no aplica para la liga nacional donde solo el club Trujillanos F.C. recibe ingresos provenientes de la gobernación del estado de Trujillo (oeste de Venezuela). Con los estadios cada día más vacíos y con casi ningún sponsor activo, la pregunta cae por sí sola: ¿cómo se mantiene la otra veintena de equipos que participan del campeonato?

“En Venezuela hay mecenas, gente muy adinerada que con el poder de la divisa están salvando a la mayoría de los equipos. Además, GolTV pagaba unos US$350 mil anuales a cada club por transmisiones. Con eso se mantenían sin problema. Pero desde hace un año GolTV ha dejado de pagar, están en mora con los clubes y las televisoras que las producían. Esto ha provocado que los clubes comiencen a advertirse”, señala Domingues. “Mientras no se exija de parte de la FVF informes sobre quienes dan dinero va a seguir siendo extraño”.

– La era Dudamel –

Si Farías inició el cambio, Dudamel marcó la consolidación del proyecto venezolano. Con el tercer lugar en el Sudamericano de Ecuador 2017 logró clasificar al Mundial de Corea, ese mismo año. El resultado fue excepcional, pasó como líder de su grupo ganando los tres partidos: 2 a 0 contra Alemania, 7 a 0 contra Vanuatu y 1 a 0 contra México. Luego pasó por encima en octavos a Japón por 1 a 0, 2 a 1 sobre Estados Unidos en cuartos y un ajustado 4 a 3 en la tanda de penales contra Uruguay le dio el pase a la gran final donde un gol del inglés Dominic Calvert-Lewin les frustró el sueño de alzar la copa.

“Dudamel ha demostrado ser un gran conductor de esta categoría Sub 20. Tiene una ascendencia directa y el grupo lo acepta como el gran líder. Tiene la capacidad de no crear roscas ni demostrar preferencias y eso hace que los muchachos luchen a muerte por un puesto y nadie se siente suplente”, explica Gómez.

– Las estrellas del futuro –

Si algo tienen claro en Venezuela es que todos los esfuerzos que están realizando con los juveniles está a punto de llevarlos a conseguir el gran sueño: clasificar al Mundial de mayores. Con la mira puesta en Qatar, Domingues confía que para ese entonces los jóvenes de hoy van a estar en su pico de rendimiento.

“Esto no se medirá en la siguiente Copa América, la selección más potente de Venezuela será la del segundo tren a Qatar”, dice.

“Ya en el cierre de la eliminatoria anterior Adalberto Peñaranda, Yeferson Soteldo, Sergio Córdova, Yangel Herrera y Wuilker Fariñez terminaron teniendo muchos minutos”, opina Gómez.

Conozcamos un poco más de las próximas estrellas de la vinotinto.

► Wuilker Faríñez.

Este arquero caraqueño de 1,81 metros viste la camiseta del Millonarios de la Primera División Colombiana, aunque el 75% de su pase -valorizado en 3 millones de euros- pertenece al Benfica de Portugal. A pesar de sus 20 años ya puede presumir de haber sido el arquero del equipo subcampeón del Mundial Sub 20 del 2017 y del equipo que obtuvo el bronce en el Sudamericano de ese mismo año.

Y aunque con la selección mayor no le ha ido tan bien, ha recibido 9 goles en 10 partidos oficiales, sin duda es el gran proyecto a futuro.

► Yangel Herrera.

Nació en La Guaira hace 21 años y desde hace dos su pase –valorizado en 1 millón de euros- pertenece al Manchester City, aunque militó en su filial en la MLS el New York City y acaba de ser cedido en préstamo al Huesca de España.

Viste la vinotinto desde la categoría Sub 15, cuando disputó el Sudamericano de Bolivia 2013; luego el Sudamericano Sub 17 de Paraguay 2015 y finalmente la histórica campaña del 2017, tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub 20. Con la selección mayor ha jugado cinco partidos y anotado un gol, todos en las Eliminatorias Rusia 2018.

► Yeferson Soteldo.

Originario de Acarigua, al norte de Venezuela, hace 21 años. Se ubica como extremo y sus destacadas actuaciones en el Zamora venezolano, el Huachipato de Chile y sobre todo la U. de Chile le valieron ser uno de los grandes jales de la Liga Brasileña tras ser comprado por el Santos por 3,05 millones de euros.

Además, deberíamos seguir de cerca a tres elementos de la actual Sub 20: el delantero Jan Hurtado, autor del doblete contra Brasil; el mediocampista Samuel Sosa, que milita en Talleres de Argentina; y Cristian Makoun, defensa fichado por la Juventus para formar parte de su filial en la categoría juvenil.