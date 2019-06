Selección de Uruguay: Tabárez, despreocupado por jugarse la clasificación contra Chile

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este jueves que jugarse la clasificación para los cuartos de final contra Chile por empatar 2-2 con Japón es una situación que ya ha vivido muchas veces en sus trece años al frente de la Celeste.El próximo lunes, los charrúas se verán las caras ante la Roja.

►¿Qué resultados clasifican a Perú a los cuartos de final de la Copa América?​

►Cuatro teorías que explican la suplencia de André Carrillo en la selección peruana

"¿Sabes cuántas he tenido de estas en trece años consecutivos? Vamos a sacar las conclusiones de este partido. Me voy a ocupar de las cosas, pero no a preocupar", dijo Tabárez en conferencia de prensa al ser preguntado por un periodista sobre si le preocupa el partido con Chile.

"Las cosas que no marchan trataré de darle la vuelta para que vayan bien. Son partidos decisivos, que vamos a ver cómo nos encuentran en la tabla", añadió.

El uruguayo admitió que el empate a dos goles contra Japón no era resultado que esperaban pero que lo digerirán con el paso de los días.

"No digo que estamos cansados, pero tenemos mucha experiencia. Nosotros vamos a buscar lo que queremos en el partido contra Chile", apuntó.

Tabárez reconoció que lo único que le preocupa son las lesiones, pues a la ya conocida del centrocampista Matías Vecino, que se perderá lo que resta del torneo, ahora se suma el lateral izquierdo Diego Laxalt, que sintió un dolor muscular en el glúteo y fue sustituido en la primera parte del partido contra Japón.

El seleccionador recordó que los partidos se juegan a uno y que en la Copa América de 2011, la última que ganó Uruguay, su equipo empató los dos primeros partidos, uno de ellos frente a México con una selección casi juvenil, algo similar a esta de Japón, que tiene muchos jugadores sub 23.

Indicó además que ante Japón su equipo recibió goles en jugadas que son "evitables", pues admitió que los jugadores cometieron equivocaciones que les llevaron a complicarse el partido.

Tabárez rescató "la lucha por no perder y buscar el partido aun cuando la cosa estaba difícil", ya que por dos veces su equipo estuvo por debajo del marcador.

"No es fácil remontar por dos veces un resultado adverso contra un muy buen equipo", dijo Tabárez, quien consideró que sus jugadores tuvieron las mejores ocasiones.

"Creo que fue más contundente Japón porque con las pocas ocasiones que tuvo marcó dos goles, mientras que nosotros tuvimos más pero solo hicimos dos goles", agregó.

En ese sentido, Tabárez destacó los balones al palo que le impidieron tener un mejor resultado, en sendos disparos de Edinson Cavani y Luis Suárez.

(EFE)