Con el objetivo de incentivar el fútbol femenino e impulsar el talento existente para el futuro del deporte en el país, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio principal de Repsol, realizarán la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, con más premios y más sorpresas.
Con el objetivo de incentivar el fútbol femenino e impulsar el talento existente para el futuro del deporte en el país, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio principal de Repsol, realizarán la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, con más premios y más sorpresas.
El certamen reunirá a doce equipos de la categoría Sub 13 que darán todo de sí para llevarse a casa el ansiado trofeo. Este evento ofrece una oportunidad valiosa para que las niñas y adolescentes participen en un campeonato competitivo, muestren al mundo su talento y disfruten del deporte en un ambiente seguro.
La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 se llevará a cabo los días 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre (la gran final). Y todas las jornadas se jugarán en el CARFIP de Chorrillos, un complejo deportivo equipado y diseñado para esta clase de eventos.
Los 12 equipos que serán parte de la tercera edición del certamen son:
- Valquiria
- Cantolao Politécnico
- Club Villa Libertad
- Cruzeiro Perú
- Ciclista Lima
- E.H.C.R Sagrada Familia
- Sport Neciosup
- Club Paz y Amistad
- EFB Girls
- Academia Fútbol Roma
- Estrellas Rosadas
- Soccer Tingo
Antonio Spinelli, entrenador de la selección peruana femenina, y su comando técnico asistieron a la ceremonia de clausura de la edición anterior. El estratega argentino pudo disfrutar de los duelos que consagraron a Villa Libertad Girls, campeón defensior, y destacó la importancia de estas actividades para el desarrollo del fútbol peruano.
“Nos han encomendado esta linda pero ardua tarea de empezar a generar los primeros cimientos de la formación de la estructura de todo el fútbol femenino peruano a nivel selecciones”. mencionó.
A pocos días de que el balón empiece a rodar, los equipos participantes afinan detalles, los hinchas alistan las gargantas y nosotros nos preparamos para brindarles la mejor cobertura de este torneo que ya se posicionó como uno de los más importantes en el proceso formativo de las niñas y adolescentes.