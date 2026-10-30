Con el objetivo de incentivar el fútbol femenino e impulsar el talento existente para el futuro del deporte en el país, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio principal de Repsol, realizarán la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, con más premios y más sorpresas.

El certamen reunirá a doce equipos de la categoría Sub 13 que darán todo de sí para llevarse a casa el ansiado trofeo. Este evento ofrece una oportunidad valiosa para que las niñas y adolescentes participen en un campeonato competitivo, muestren al mundo su talento y disfruten del deporte en un ambiente seguro.

La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 se llevará a cabo los días 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre (la gran final). Y todas las jornadas se jugarán en el CARFIP de Chorrillos, un complejo deportivo equipado y diseñado para esta clase de eventos.

¿Qué equipos participarán en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol?

Los 12 equipos que serán parte de la tercera edición del certamen son:

Valquiria Cantolao Politécnico Club Villa Libertad Cruzeiro Perú Ciclista Lima E.H.C.R Sagrada Familia Sport Neciosup Club Paz y Amistad EFB Girls Academia Fútbol Roma Estrellas Rosadas Soccer Tingo

Antonio Spinelli, entrenador de la selección peruana femenina, y su comando técnico asistieron a la ceremonia de clausura de la edición anterior. El estratega argentino pudo disfrutar de los duelos que consagraron a Villa Libertad Girls, campeón defensior, y destacó la importancia de estas actividades para el desarrollo del fútbol peruano.

“Nos han encomendado esta linda pero ardua tarea de empezar a generar los primeros cimientos de la formación de la estructura de todo el fútbol femenino peruano a nivel selecciones”. mencionó.

A pocos días de que el balón empiece a rodar, los equipos participantes afinan detalles, los hinchas alistan las gargantas y nosotros nos preparamos para brindarles la mejor cobertura de este torneo que ya se posicionó como uno de los más importantes en el proceso formativo de las niñas y adolescentes.