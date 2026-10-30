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Resumen

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Doce equipos se enfrentarán en la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el torneo que promueve el deporte e impulsa el talento en niñas y adolescentes.
Doce equipos se enfrentarán en la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, el torneo que promueve el deporte e impulsa el talento en niñas y adolescentes.
Por Adrián Puga

Con el objetivo de incentivar el fútbol femenino e impulsar el talento existente para el futuro del deporte en el país, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio principal de Repsol, realizarán la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, con más premios y más sorpresas.

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