Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO | ONLINE | Sigue el partido por la fecha 10° de LaLiga Santander que se disputará este miércoles, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Camp Nou. La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Barcelona recibe al Real Madrid en un clásico liguero por el liderato del campeonato español, marcado por las anunciadas movilizaciones de independentistas catalanes, que ya obligaron a su aplazamiento el 26 de octubre.

Barcelona vs. Real Madrid | Horarios del partido

Perú: 14:00 p.m.

México: 13:00 p.m.

España: 20:00 p.m.

Colombia: 14:00 p.m.

Ecuador: 14:00 p.m.

Argentina: 16 :00 p.m.

Chile: 16:00 p.m.

Francia: 20:00 p.m.

Italia: 20:00 p.m.

Barcelona lidera el campeonato español empatado a 35 puntos con el Real Madrid, después que ambos tropezaran el fin de semana frente a Real Sociedad (2-2) y Valencia (1-1), respectivamente.

El encuentro se presenta como una oportunidad para ambos de ocupar el liderato en solitario, antes de la última jornada del año el próximo fin de semana.

“A cualquiera le gustaría ir por delante después del partido pero aún quedará mucha Liga”, matizó, no obstante, este martes el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde.

Los dos llegan en su mejor forma desde el inicio de la temporada con ventaja en la tabla liguera, clasificados para octavos de final de la Champions y con unas delanteras afinadas, lideradas por Karim Benzema y Leo Messi.

El Clásico: Messi no se borra ante el Real

El francés y el astro argentino lideran la tabla de goleadores ligueros con 12 tantos cada uno antes de su duelo el miércoles sobre el césped del Camp Nou.

Messi puede coronar un gran año con una victoria sobre el Real Madrid, escoltado por Luis Suárez y Antoine Griezmann, goleadores frente a la Real Sociedad.

En el lado contrario, Benzema está viviendo uno de sus mejores momentos en el Real Madrid: “Está haciendo una gran temporada, haciendo goles, máximo goleador del Madrid, ve puerta con facilidad, es fundamental que lo controlemos”, concedió Ernesto Valverde.

Benzema es clave en un Real Madrid, al que Zinedine Zidane ha sabido reactivar tras un renqueante inicio de temporada.

Zidane y su fórmula 2017 para detener a Messi

Apoyado en una sólida línea de mediocampo con Casemiro de muro para intentar parar al tridente “GSM”, el Real Madrid espera poder asaltar el Camp Nou, donde el pasado año recibió un severo correctivo 5-1 que provocó el despido de su entonces técnico Julen Lopetegui.

“Llevamos tiempo jugando bien, tenemos resultados, anímica y futbolísticamente estamos contentos de lo que estamos haciendo, así que llegamos en un buen momento”, dijo este martes Zidane.

“Barça-Madrid, Madrid-Barça siempre son partidos aparte, especiales, que no importa cómo llegue uno, cómo llegue el otro, si bien creo que estamos en un momento muy bueno, tanto uno como otro”, afirmó Messi, que espera un Real Madrid “muy fuerte”.

Barcelona y Real Madrid prometen espectáculo en uno de los partidos más vistos del planeta con una audiencia estimada de 650 millones de espectadores, pero marcado por las previstas protestas de separatistas catalanas.

Las manifestaciones ocurridas en Barcelona en octubre tras la condena a penas de prisión de nueve dirigentes independentistas por un intento de secesión en 2017 obligaron a posponer el partido y para el miércoles la plataforma independentista Tsunami Democrátic ya avanzó su intención de movilizarse en el clásico con una acción sorpresa.

“No me preocupa nada, estamos contentos de poder hacer un partido así, un clásico, yo me acuerdo cuando jugaba, vives para hacer estos partidos, así que concentrados, enfocados únicamente en el partido”, dijo Zidane este martes preguntado por lo que más le preocupaba.

“Sabemos lo que se comenta, pero lo que más nos preocupa es el partido, los 90 minutos, que es lo que nos toca”, afirmó también Valverde.

Un dispositivo de seguridad de unos 3.000 efectivos se encargará de velar por el buen desarrollo del evento dentro y fuera del estadio, al que los dos equipos acudirán juntos.

Barcelona vs. Real Madrid | Posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, De Jong - Messi, Suárez, Griezmann.

DT. Ernesto Valverde.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde, Isco - Bale, Benzema.

DT. Zinedine Zidane.