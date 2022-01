Senegal vs. Guinea EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este viernes 14 de enero por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Africana de Naciones en el Stade Omnisports de Bafoussam (Camerún) a partir de las 8:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva por la señal live streaming de Star Plus.

VER | Camerún venció a Etiopía por la Copa Africana de Naciones

Los ‘Leones de la Teranga’ llegan a este encuentro tras vencer por 1-0 a Zimbabue con un gol en el último minuto vía penal de Sadio Mané. Pese a ser los favoritos, sufrieron mucho para ganar dicho cotejo e, incluso, los rivales se perdieron varias oportunidades de concretar.

Sin embargo, Senegal presenta bajas para el duelo ante Guinea, ya que el centrocampista Idrissa Gueye y el lateral izquierdo Fode Ballo-Toure dieron positivo a coronavirus. Estos dos jugadores fueron vitales en la primera fecha, por lo que el entrenador Aliou Cissé lamenta sus ausencias.

El director técnico de ‘Leones de la Teranga’ buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones y continuará apostando por el atacante de Liverpool, Sadio Mané. Además, Boulaye Dia, el hombre de Villarreal, será la referencia en ataque.

Senegal vs. Guinea: horarios del partido

Perú: 8:00 a. m.

México: 7:00 a. m.

Colombia: 8:00 a. m.

Ecuador: 8:00 a. m.

Estados Unidos: 9:00 a. m.

Bolivia: 9:00 a. m.

Venezuela: 9:00 a. m.

Argentina: 10:00 a. m.

Chile: 10:00 a. m.

Brasil: 10:00 a. m.

Uruguay: 10:00 a. m.

Paraguay: 10:00 a. m.

Por su parte, Guinea también llega motivado a este partido luego de vencer en su debut por la mínima diferencia a Malaui con anotación del defensor Issiaga Sylla. Por esa razón, con una victoria, aseguraría su pase a la siguiente etapa de esta competición.

Los ‘Elefantes nacionales’ apostarían por José Kanté, quien milita en el FC Kairat Almaty de la Liga Premier de Kazajistán y es el máximo referente en el ataque.

El mencionado jugador, quien nació en España, habló con SER Catalunya sobre el complicado torneo que le toca enfrentar. “Este año se va a ver una competición muy interesante. Creo que Argelia es favorita para ser campeona”, señaló.

Asimismo, Kanté estará acompañado de Mohamed Bayo, que juega en el Clermont Foot Auvergne. Además, Amadou Diawara, el hombre del AS Roma, será el encargado de neutralizar el mediocampo.

Senegal vs. Guinea: canales TV

El encuentro entre Senegal vs. Guinea por la Copa Africana de Naciones se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus (Star+) en Latinoamérica. Por su parte, Fanatiz emitirá este encuentro para Estados Unidos.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...