Irak y Senegal medirán fuerzas este viernes 26 de junio por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá. Ambas selecciones están obligadas a buscar la victoria, ya que un empate no les alcanza para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Senegal vs Irak por el Mundial 2026?

El partido Senegal vs Irak se jugará este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá. El recinto tiene una capacidad de 30 000 espectadores.

Horario del Senegal vs Irak EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Senegal vs Irak está programado para las 2:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver Senegal vs Irak EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Irak y Senegal se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Senegal vs Irak EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Senegal vs Irak EN VIVO por el Mundial 2026