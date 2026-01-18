Ver Senegal vs Marruecos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Prince Moulay Abdellah Stadium por la final de la Copa Africana de Naciones. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 18 de enero de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? Claro Sports transmite el partido en Sudamérica, FOX One en México, Movistar+ en España y Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.